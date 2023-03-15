Sem alarde, o presidente Lula (PT) e o presidente dos EUA, Donald Trump, tiveram nesta segunda-feira (6) a tão esperada conversa por telefone a respeito do tarifaço americano sobre produtos brasileiros.

No papo de 30 minutos, Lula pediu que Trump retirasse a sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e também as sanções contra autoridades brasileiras. O ameriano disse que gostou do papo.

A colunista Raquel Landim ressalta que o nome Jair Bolsonaro não foi citado no telefonema -mesmo após o assunto "sanções" entrar em debate.

A ausência de menção ao ex-presidente condenado por tentativa frustrada de golpe de Estado foi comemorada por ministros de Lula, segundo Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo.

E Daniela Lima informa que, apesar do pouco avanço inicial, o Planalto está satisfeito com a abertura de canal com o republicano.

Mônica também apurou que Trump disse a Lula que o encontro entre ambos foi "uma das poucas coisas boas" que aconteceram na Assembleia Geral da ONU.

Mas Jamil Chade alerta: Trump escolheu um membro de sua ala mais ideológica para dar prosseguimento às negociações: o secretário de Estado, Marco Rubio. E isso não é um bom sinal, segundo o setor privado nacional.

E, novamente, Mônica informa: Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair e deputado federal sediado nos EUA, considerou a escolha de Rubio um "golaço" de Trump.

Raquel Landim: Bolsonaro não é citado em telefonema de 30 minutos entre Lula e Trump

Mônica Bergamo: Trump ignorou Bolsonaro em conversa com Lula, e ministros comemoram

Mônica Bergamo: Trump diz a Lula que encontro entre eles foi uma das 'poucas coisas boas' da ONU

Mônica Bergamo: Eduardo Bolsonaro diz que escolha de Rubio para negociar com o Brasil foi 'golaço' de Trump

Jamil Chade: Escolha de Trump para negociar com Brasil preocupa setor privado nacional

Mariana Sanches: 'Países se darão muito bem juntos', diz Trump após telefonema com Lula

Reinaldo Azevedo: Lula acerta o alvo mais uma vez, enquanto a oposição só atira no próprio pé

Reinaldo Azevedo: Trump e Lula se falam; fim do monopólio do bolsonarismo no papo com os EUA

Leonardo Sakamoto: Bandeira dos EUA em ato bolsonarista sobrevive à conversa de Lula e Trump?

Daniela Lima: Trump não adiantou acordo com Lula, mas Planalto está satisfeito