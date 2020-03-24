O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), parece ter emulado seu inspirador Jair Bolsonaro (PL) ao arriscar uma piada infeliz sobre a crise do metanol nas bebidas. Ele afirmou que só vai se preocupar com a questão quando os criminosos conseguirem falsificar refrigerantes como a Coca-Cola.

A fala, em tom irônico, ocorreu em meio a uma crise que já provocou duas mortes no estado, vários casos suspeitos e abalos no setor do comércio de bebidas —e fez lembrar as declarações de Bolsonaro durante a pandemia da covid, tratada inicialmente por ele e pelo seu governo como uma "gripezinha".

Para o comentarista Josias de Souza, há uma urucubaca no relacionamento de Tarcísio com o microfone, e o governador usou um tom desrespeitoso ao tratar de um tema grave de saúde pública —parecendo Bolsonaro em seus piores momentos. A bolsonarização de Tarcísio, conclui Josias, veio para ficar.

Leonardo Sakamoto afirma que, com o comentário, Tarcísio atravessou a rua para pisar na casca de banana e, no contexto de sua aspiração à Presidência, provou ser o maior adversário de si mesmo.

Enquanto isso, Amanda Klein relata que o governo celebra a onda positiva por que passa Lula 3 e vê a candidatura Tarcísio cada vez mais distante. Tarcísio, segundo um ministro ouvido por Amanda, está perdido na questão do metanol e mostra ser "um Zé Trovão que virou governador".

