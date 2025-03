No comunicado que acompanhou o anúncio de aumento de 1 ponto na Selic (agora a dolorosos 14,25%), o Copom se comprometeu com mais uma subida na próxima reunião, sem definir o tamanho, apenas que deverá ser menor. Raquel Landim aponta um trecho do texto que chamou a atenção: "A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida seguem impactando, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes". "Na visão do BC, portanto, a política fiscal frouxa é uma realidade factual ou uma percepção do mercado?", pergunta a colunista. "Era a dúvida na cabeça de todos depois de ler o comunicado". Antes disso, Josias de Souza analisava pesquisa Quaest que indicava que, entre operadores do mercado financeiro, a estrela de Galípolo estava em franca ascensão, no sentido oposto às de Lula e Haddad. Como o próprio Copom colocou no jogo a "percepção dos agentes" entre os responsáveis pela pressão nos preços (argumento sustentado pelo ministro da Economia), vamos ver no futuro próximo se a lua de mel continua. Raquel Landim : Galípolo se compromete com mais uma alta do juro sem definir a magnitude

