O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado ontem pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista e outros crimes. Ele nega.

A condenação revoltou o campo bolsonarista, que viu um julgamento 'de cartas marcadas", mas animou os progressistas e o governo Lula, que ressaltaram o ineditismo e o caráter civilizatório da sentença.

Mas, segundo o colunista Josias de Souza, a prisão de Bolsonaro e de seus asseclas não é o fim, mas apenas o início de um ciclo, que ainda traz muitos desafios para o país: o risco de a anistia passar no Congresso, a reação de Trump nos EUA, a candidatura de Tarcísio de Freitas, o neo-Bolsonaro, e a expectativa de as Forças Armadas retirarem ou não as patentes dos condenados.

Em relação aos EUA, Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, relata que deputados democratas acusaram o presidente Donald Trump de tentar minar a democracia e pediram o fim das sanções contra a economia e autoridades do país.

Bolsonaro preso amanhã?

Terminado o julgamento, a questão é: quando Bolsonaro será preso? Segundo a Folha, ministros do Supremo acreditam que até dezembro.

Carla Araújo relata que a PF e o Exército já prepararam celas para Bolsonaro cumprir sua pena. Mas nada está definido ainda sobre a prisão, e a decisão cabe ao Supremo.

E Leonardo Sakamoto explica como decisões tomadas pelo presidente Lula (PT) e pelo senador Sergio Moro (UB-PR) podem deixar Bolsonaro inelegível até ele completar 105 anos.

