No episódio desta semana de A Hora, Thais Bilenky e José Roberto de Toledo iluminam um assunto que não tem ocupado a atenção da imprensa. O projeto de reforma do Código Civil que está sendo analisado no Congresso. O livrinho, como sabemos, rege muitos aspectos da nossa vida perante a lei. Especialistas no assunto ouvidos por Bilenky avaliam que, se aprovada, a revisão tornará a aplicação dela mais complexa e suscetível à interpretação de juízes. Esse e outros problemas do projeto são tratados no detalhe no videocast. É importante. Além disso, o programa trata do tarifaço de Trump, de um impacto possível sobre a popularidade de Lula e das câmeras corporais da PM de Tarcísio. A Hora: Tarifaço de Trump, popularidade de Lula, novo Código Civil, PMSP (link em vídeo)