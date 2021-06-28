Voltando à ativa após problemas médicos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), chegou ao Senado pedindo "maturidade" após a Câmara aprovar a chamada PEC da Blindagem e a urgência para a análise da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro, relata Carla Araujo.

Sobre a PEC, Alcolumbre disse que ela seguirá rito normal e descartou pressa. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse à colunista Daniela Lima que a proposta não avança no Senado —muito por conta da desaprovação popular.

Alcolumbre também descartou apoiar uma anistia ampla para condenados por crimes contra a democracia, o que incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que apenas a redução de penas para manifestantes estaria em pauta.

Daniela Lima, revelando os bastidores destes últimos dias quentes na Câmara, também conta que eles mostraram a dubiedade do presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que parece incapaz de cumprir prometidos, a fragilidade da negociação do governo e o cansaço do STF, que virou o último anteparo para questões não negociadas em outras instâncias.

Finalmente, Daniela relata que a "ação errática" do PT na Câmara nos últimos dias irritou o presidente Lula: a bancada do partido não conseguiu se descolar da aprovação da blindagem e não impediu que o projeto de anistia avançasse.

'Esgoto moral'

E o colunista Reinaldo Azevedo afirma que, com a PEC da Blindagem e a urgência para a anistia, a Câmara viveu dois dos seus dias mais vergonhosos na história. Reinaldo repete: não há pacificação possível com golpistas.

Marcos Augusto Gonçalves, da Folha, vai na mesma linha, dizendo que, com a PEC, a Câmara chafurda no seu próprio esgoto moral.

Já Leonardo Sakamoto alerta para o fato de que o dano à imagem dos deputados por conta da PEC pode custar a muitos deles sua reeleição.

E a colunista Letícia Casado relata que, ao sacar a PEC da Blindagem, a Câmara agiu mais contra o ministro do Supremo Flávio Dino que contra seu colega Alexandre de Moraes, por temer os inquéritos que apuram irregularidades nas emendas parlamentares.

Reinaldo Azevedo: Motta no arame: o que vem após a urgência. Não há pacificação com golpistas

Reinaldo Azevedo: Entenda o que pode mudar para golpistas. E de novo o Tarcísio 'condottiere'

Marcos Augusto Gonçalves: Com PEC vergonhosa, Câmara chafurda em seu esgoto moral

Letícia Casado: Dino incomoda mais do que Moraes, e Câmara responde com PEC da Blindagem

Leonardo Sakamoto: PEC da Blindagem enterra imagem de deputados, e muitos não vão se reeleger

Raquel Landim: Por anistia, 81% da bancada da bala vota a favor de PEC que protege bandido

Josias de Souza: Centrão usa Bolsonaro para se livrar dele e virar um centrãozão

Josias de Souza: Paulinho está a serviço do plano Tarcísio-2026, não de Bolsonaro

Thais Bilenky: Relator da anistia promete ouvir 'especialmente' o centro para fechar texto

André Santana: PEC da Blindagem: a revanche da Câmara é contra o povo brasileiro

Renato Terra: Humor: O melhor Congresso da história