Qual é o projeto de anistia que vai a votação no Congresso? É anistia ampla, anistia light ou apenas mexida na dosimetria (revisão das penas dos condenados)? Bolsonaro está incluído? E a PEC da Blindagem, passa no Senado e no STF?

Essas perguntas, um tanto distantes das preocupações dos eleitores, tomavam Brasília nesta sexta-feira.

Amanda Klein relata que o ex-presidente Michel Temer costurou um acordo que inclui ministros do Supremo e que resultaria na redução da pena de condenados por crimes contra a democracia — uma chamada "anistia light", no meio do caminho das pretensões do governo e da extrema direita e do centrão.

A colunista Raquel Landim apurou que o Supremo não se opõe a uma redução de penas que deixasse Bolsonaro com 21 em vez de 28 anos de prisão —mas cumpridos no regime fechado.

Para o comentarista Josias de Souza, é ultrajante colocar a suprema corte num pacto para favorecer golpistas. Segundo Josias, o arranjo para reduzir as penas "apodrece" a condenação dos golpistas antes mesmo que ela possa ser saboreada. No Brasil, lamenta o colunista, a democracia sempre morre na praia de um acordão.

Reinaldo Azevedo vai na mesma linha. Segundo ele, o presidente Lula deveria vetar qualquer proposta de redução de penas, nem que o Congresso derrube o veto. Para Reinaldo, essa é uma daquelas batalhas que "vale a pena perder"...

E Landim alerta: uma "anistia light", aprovada em nome da chamada "governabilidade" imediata, pode gerar o risco de novas aventuras golpistas no médio prazo.

E a Blindagem?

A colunista Daniela Lima relata que o relator da PEC da Blindagem no Supremo, ministro Dias Toffoli, deu a entender que vai analisar o projeto com prudência e vagar, esperando que situação política se acomode.

Amanda Klein: Temer costura acordo, e ministros do STF aceitam reduzir penas de golpistas

Amanda Klein: Líder do PL aceita redução de penas, mas diz que tem que vir do STF

Amanda Klein: Grupo Prerrogativas, ligado ao PT, concorda com PL: dosimetria cabe ao STF

Raquel Landim: STF dá OK a proposta de 21 anos de pena a Bolsonaro e quer regime fechado

Raquel Landim: 'Anistia light': pacto traz governabilidade, mas também risco de impunidade

Josias de Souza: É um ultraje vestir com toga um pacto para favorecer golpistas

Josias de Souza: No Brasil, democracia sempre morre na praia de um acordão

Reinaldo Azevedo: Que Lula vete redução de penas e Congresso derrube o veto: perder é ganhar

Leonardo Sakamoto: Bolsonaro não pode ser o único condenado com tratamento VIP de saúde

Daniela Lima: Aliados: Toffoli sinaliza prudência e vagar na análise da PEC da Blindagem

Tony Marlon: A PEC da Blindagem e a exaustão da esperança

Alvaro Costa e Silva: Câmara dos Deputados dá uma banana para a população