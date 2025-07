Uma semana depois de a administração Trump cancelar os vistos de oito ministros do STF e do procurador-geral Paulo Gonet, o governo brasileiro tenta manter a cautela no caso das pressões americanas pró-Bolsonaro, relata a colunista Mariana Sanches.

Apesar da forte retórica inicial do presidente Lula, o governo decidiu esperar, numa tentativa de evitar uma escalada com mais decisões judiciais ou retaliações que poderiam tornar irreversível o impasse comercial com verniz político.

Amanda Klein informa que o governo, na tentativa de negociação, pediu aos americanos uma extensão do prazo para a entrada em vigor —anunciada para início de agosto— e a exclusão de setores considerados "sensíveis" —suco de laranja, café, frutas, pescados e a Embraer, apurou ela.

Josias de Souza traz para o debate a questão das riquezas minerais brasileiras cobiçadas pelos americanos e afirma que a solução para o impasse diplomático está na mesa de negociação, não "no palanque". Mas ele ressalta: "É difícil saber a essa altura se será possível converter a chantagem bolsonarista de Trump numa negociação econômica".

Josias também enaltece a ação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de "aconselhar" a direita a se afastar de Trump, numa tentativa de limpar o caminho para a negociação. Para Josias, Haddad quer colar na família Bolsonaro e em aliados a pecha de "trumpistas", mas ele critica o ministro por não estar encontrando caminhos para a negociação.

Mas negociar com quem parece não querer negociar não é uma tarefa fácil. Carla Araújo e Natália Portinari apuraram que a ida do senador Marcos do Val (Podemos-ES) para os EUA de maneira irregular foi vista por autoridades brasileiras e fontes do governo como uma tentativa de reforçar o discurso golpista que está sendo encampado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no exterior.

A expectativa é que, no sentido contrário dos panos quentes do governo federal, Do Val inflame ainda mais o discurso da extrema direita contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, relator do processo em que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

