Numa espécie de preâmbulo do julgamento de Bolsonaro por golpe de Estado, o STF começa amanhã a decidir se aceita a denúncia da PGR contra o ex-presidente e seus companheiros de urdidura contra a democracia.

Josias de Souza apresenta o julgamento assim: "Transmitidas ao vivo pela TV Justiça, as sessões da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ganham, a partir desta terça-feira, dimensão histórica. Por um desses caprichos do destino, Bolsonaro e seus cúmplices militares e civis descem à grelha da Suprema Corte sob acusação de tramar a abolição do regime democrático e um golpe de Estado no mês em que a redemocratização faz aniversário de 40 anos". E complementa: "O que a corte decide nos próximos meses é que tipo de democracia o Brasil deseja ser".

Dando por certo que a denúncia será aceita, o capitão concentra esforços na anistia e na reversão da inelegibilidade. Para isso, o bolsonarismo investe na caracterização dos revoltosos do 8/1 como injustiçados. A pena proposta por Alexandre de Moraes à pichadora do batom fornece combustível a essa narrativa. Leonardo Sakamoto, aqui, Reinaldo Azevedo, aqui, e Alvaro Costa e Silva, aqui, analisam a estratégia e seus argumentos.

As preocupações do ex-presidente também se voltam para o Japão. Josias de Souza novamente: "Lula embarcou para Tóquio no final de semana. Sua comitiva inclui os presidentes da Câmara e do Senado —Hugo Motta e Davi Alcolumbre—, além dos antecessores Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Para Bolsonaro, a proximidade da cúpula do Congresso com Lula é um prenúncio de que o projeto de anistia, uma de suas prioridades, continuará andando de lado no Legislativo".