Enquanto articula uma possível anistia ao ainda nem condenado Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já avalia o perfil do candidato a vice-presidente que lhe faria companhia na chapa presidencial que articula com o centrão para 2026. Enquanto isso, o presidente Lula planeja defender a soberania, o Pix e a isenção de Imposto de Renda para a faixa até R$ 5.000 no seu discurso do Sete de Setembro, neste domingo.

Para o colunista Josias de Souza, Lula fez bem em alertar o país para o risco da anistia, mas o presidente ainda precisa dizer claramente se vai vetá-la.

Leonardo Sakamoto afirma que Tarcísio e centrão querem Bolsonaro anistiado, mas nem tanto. Segundo o colunista, o ex-presidente serve melhor ao interesse eleitoral do grupo político se permanecer inelegível e sem voz, como o boneco exibido pelo governador em evento há alguns dias.

Sakamoto também lembra que a possível anistia cria um precedente que estimula cidadãos a cometer individualmente ataques a autoridades.

