O julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado só volta na próxima terça-feira, mas as movimentações em torno de uma possível anistia que inclua o ex-presidente seguem em São Paulo e em Brasília.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirma que há aval do Supremo para uma proposta que reduza as penas dos "peixes pequenos" da arruaça contra as instituições no 8 de Janeiro, mas sem poupar os líderes da trama golpista. Mas o centrão e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), articulam votos para passar um texto que anistie também Jair -que ainda nem foi condenado.

Para o jurista Wálter Maierovitch, a movimentação de Tarcísio é uma tentativa de golpe contra o Supremo, disfarçada em anistia.

Marcos Augusto Gonçalves, da Folha de S.Paulo, afirma que, no episódio, o governador "saiu do armário" e assumiu uma política golpista.

O colunista Josias de Souza aposta que, ao encampar a bandeira da anistia, rejeitada pela maioria dos eleitores segundo as pesquisas, o carioca assume uma aposta de alto risco e chega à eleição de 2026 com "a marca do golpe gravada na bochecha".

Josias também argumenta que a "ressurreição extemporânea" do projeto de anistia acaba servindo à estratégia eleitoral de Lula, que ganha material para restaurar o arco democrático da sua coalizão antibolsonarista.

E Leonardo Sakamoto prevê: a proposta do centrão, que tira Bolsonaro da prisão mas não lhe restitui o direito de se candidatar, deve transformar o ex-presidente em um morto-vivo político, fadado a perder influência ao longo do tempo.

Afinal, lembra Amanda Klein, a anistia é apenas o preço político a ser pago pelo centrão para alcançar seu verdadeiro objetivo: viabilizar a candidatura de Tarcísio para 2026.

