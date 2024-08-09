O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que o Brasil é um "parceiro comercial horrível" e que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro sofre uma tentativa de "execução política". Por seu lado, o presidente Lula disse que, se os EUA não quiserem comprar nossa produção, não vai chorar, mas vai procurar outros parceiros.

E o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sediado nos EUA, acenou com a possibilidade de mais sanções a autoridades brasileiras e mais tarifas devido ao que chama de "crise institucional" provocada pelo tratamento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro nega as acusações.

Para o colunista Josias de Souza, ao elevar o tom das críticas ao Brasil hoje, Trump se coloca como um personagem da sucessão presidencial brasileira —numa estratégia que o jornalista considera "economicamente incoerente e políticamente arriscada".

Mas, com uma semana de tarifaço americano sobre nossos produtos, a economia e a política brasileiras e o julgamento de Jair seguem seus rumos.

O pacote

O colunista José Paulo Kupfer analisa que o objetivo do governo, com o pacote de bondades anunciado para os setores afetados pelas tarifas, foi ganhar tempo. Kupfer torce para que as medidas realmente ajudem a preservar empresas e seus empregos e não terminem, como às vezes acontece no país, "perpetuando transferências de dinheiro do contribuinte sem as necessárias contrapartidas para o país".

E Mariana Barbosa alerta que o crédito barato tornado disponível pelo governo no pacote pode aquecer o consumo e atrasar a queda de juros.

Mais Médicos na mira

Enquanto isso, mais uma bateria de sanções americanas, agora atingindo funcionários públicos ligados ao programa federal Mais Médicos.

O colunista Leonardo Sakamoto ressalta que, ainda em sua cruzada para tentar livrar a barra de Bolsonaro na Justiça, Trump requentou uma acusação relativa ao suposto trabalho forçado de médicos cubanos que já havia sido desmentida pelo Ministério Público do Trabalho.

Processo em movimento

Josias, analisando a argumentação defesa de Bolsonaro, afirma que ela cria uma versão fantasiosa da tentativa de golpe, em que "nada aconteceu". "A defesa como que liberou o Supremo para condenar Bolsonaro", avalia Josias.

E a anistia?

Sakamoto explica que, enfraquecido após o motim bolsonarista nas duas casas do Congresso, Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, decidiu que não irá pautar a anistia aos réus do 8 de Janeiro. Em entrevista hoje, Motta disse que "não há ambiente para anistiar quem planejou matar pessoas".

