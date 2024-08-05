Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus na trama golpista, a oposição se articula nesta semana em Brasília para aumentar a pressão sobre o Congresso Nacional para que seja colocado em discussão e votação o projeto que dá anistia aos condenados. Ao mesmo tempo, líderes partidários também se movimentam para pressionar o ex-presidente a indicar um sucessor político que possa disputar a eleição pela direita em 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como o mais provável candidato, deve voltar a Brasília já na segunda-feira para fazer novas articulações. A reunião de líderes na Câmara está prevista para terça-feira e a pauta principal é a pressão pelo projeto de anistia. A oposição cogita travar o projeto que isenta de pagamento de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 mensais, de interesse do governo, para forçar a discussão do tema. Também na segunda, a CPMI que investiga os desvios ilegais do INSS convocou para uma oitiva Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", que foi preso na semana passada. O colegiado pediu ao STF autorização para que ele participe e hoje seus advogados confirmaram que ele deve prestar depoimento às 16h. No cenário econômico ocorre mais uma "super quarta", com Brasil e Estados Unidos definindo as taxas de juros da economia. Por aqui, a expectativa do mercado é que a Selic se mantenha em 15%, pois o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou que os juros permanecerão elevados por um longo período. Nos EUA, o mercado aguarda um corte na taxa desde dezembro do ano passado, mas a pressão inflacionária também deve manter os juros no mesmo patamar de 4,5% ao ano. No Esporte, a semana tem rodada das quartas de final da Copa Libertadores — com São Paulo, Palmeiras e Flamengo ainda na disputa — e da Copa Sul-Americana — com Fluminense e Atlético-MG representando o Brasil. E continua, em Tóquio, o Mundial de Atletismo. O brasileiro Caio Bonfim conquistou no sábado a medalha de prata na prova de 35 km da marcha atlética e ainda disputa a prova dos 20 km na próxima sexta-feira. Veja outros destaques: SEGUNDA, 15 CPMI do INSS marcou oitiva com o Careca do INSS. Mesmo com a prisão, o presidente do colegiado pediu autorização ao STF para que ele seja ouvido. O ministro André Mendonça decidiu ontem, no entanto, que investigados não são obrigados a prestar depoimento à CPI e o advogado de Antonio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", disse à Folha que ele não irá à audiência.

Plenário virtual do STF decide durante toda a semana se podem ser cobradas mensalidades em universidades públicas municipais. Flávio Dino suspendeu o ingresso de novos alunos nas Imes.

Em Porto Alegre, IBGE lança Pesquisa Especial sobre as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul.

Banco Central divulga IBC-Br, a prévia do PIB no mês de julho.

Mundial de vôlei masculino:

23h - Brasil x República Tcheca TERÇA, 16 Previsão de reunião de líderes na Câmara para discutir o projeto que pede anistia aos condenados pela trama golpista e o projeto de reforma do Imposto de Renda.

Comissão especial da PEC da Segurança na Câmara realiza audiência com o ministro Ricardo Lewandowski.

IBGE divulga taxa de desemprego de julho.

Donald Trump faz visita de Estado ao Reino Unido.

Libertadores da América:

19h - Vélez Sarsfield x Racing

21h30 - Lanús x Fluminense QUARTA, 17 Copom define novo patamar da taxa Selic.

Banco Central dos EUA define novo patamar dos juros.

Mundial de vôlei masculino:

23h - Brasil x Sérvia

21h30 - River Plate x Palmeiras

19h - Bolívar x Atlético-MG

21h30 - Independiente Del Valle x Onde Caldas QUINTA, 18 CCJ da Câmara realiza oitiva com Eduardo Tagliaferro no caso da Carla Zambelli.

Comissão de Comunicação da Câmara realiza audiência com o ministro Sidônio Palmeira.

Libertadores da América:

19h - LDU x São Paulo

21h30 - Flamengo x Estudiantes

21h30 - Alianza Lima x Universidad do Chile SEXTA, 19 IBGE divulga dados da PNAD Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescente de 5 a 17 anos de idade 2024. DOMINGO, 21 Pelo mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio do Azerbaijão.