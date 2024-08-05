O Congresso Nacional retoma os trabalhos após a volta do recesso parlamentar ter sido atrapalhada na semana passada por um motim organizado por deputados bolsonaristas, em protesto contra a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A expectativa da semana será em torno da decisão sobre uma eventual punição dos parlamentares. O presidente da Câmara, Hugo Motta, condenou o motim e defendeu, na sexta-feira, a punição dos responsáveis. Em seguida, encaminhou para a Corregedoria da Casa as denúncias contra os deputados envolvidos na ocupação, e 14 deles poderão ter seus mandatos suspensos ou cassados. Enquanto isso, a pauta deve avançar com a provável votação do projeto que modifica o Imposto de Renda. Na terça-feira, Arthur Lira almoça com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo para discutir o projeto que isenta da cobrança de IR quem ganha até R$ 5.000 mensais. As negociações para amenizar o tarifaço de Donald Trump também continuam. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realiza na quarta uma reunião virtual com o secretario do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O ministro deve discutir as tarifas impostas a produtos brasileiros e também as sanções dos EUA a ministros do STF. No STF o destaque é para a entrega, na quarta, das alegações finais das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. No mesmo dia, o Supremo realiza uma acareação entre Mauro Cid e o coronel Marcelo Câmara. A sessão foi um pedido da defesa de Câmara, que atuou como assessor de Jair Bolsonaro e alega que o depoimento de Cid possui 'incongruências'. Na sexta, os ministros retomam o julgamento da Carla Zambelli no caso de porte de arma ilegal. Já há maioria formada para condená-la. No Esporte, destaque para o início das partidas das oitavas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, o Brasil ainda conta com São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Botafogo na disputa. Na Sul-Americana, Fluminense e Atlético-MG brigam por uma vaga nas quartas. Veja outros destaques: SEGUNDA, 11 STF julga, na sessão virtual até dia 18, recurso contra decisão da Corte que validou a recusa a transfusão de sangue por motivos religiosos.

Supremo também julga virtualmente o custeio dos salários de mulheres vítimas de violência doméstica. TERÇA, 12 Arthur Lira almoça com Frente Parlamentar do Empreendedorismo para discutir o projeto que isenta da cobrança do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais. O tema pode ser votado nesta semana.

Plenário do Senado deve analisar MP que cria o programa de revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

IBGE divulga inflação do mês de julho.

EUA divulgam inflação do mês de julho.

Jogos das oitavas de final da Libertadores:

19h00 - Fortaleza x Vélez Sarsfield

21h30 - Atlético Nacional x São Paulo

21h30 - Peñarol x Racing

19h00 - Fortaleza x Vélez Sarsfield 21h30 - Atlético Nacional x São Paulo 21h30 - Peñarol x Racing Jogo da Copa Sul-Americana:

21h30 - América de Cali x Fluminense QUARTA, 13 O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realiza uma reunião virtual com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O ministro deve discutir as tarifas impostas a produtos brasileiros e também as sanções dos EUA a ministros do STF.

Termina o prazo para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista apresentarem seus argumentos finais ao STF.

STF realiza acareação entre Mauro Cid e o coronel Marcelo Câmara. A sessão foi um pedido da defesa de Câmara, que atuou como assessor de Jair Bolsonaro e alega que o depoimento de Cid possui 'incongruências'.

O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, realiza audiência para tratar do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli.

Jogos das oitavas de final da Libertadores:

19h00 - Cerro Porteño x Estudiantes

21h30 - Flamengo x Internacional QUINTA, 14 O deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo participam, em Washington, de reunião com representantes do governo dos Estados Unidos sobre questões políticas e jurídicas no Brasil.

Zona do Euro divulga desempenho do PIB no segundo trimestre de 2025.

Jogos das oitavas de final da Libertadores:

19h00 - Botafogo x LDU

21h30 - Libertad x River Plate

21:30 - Universitario x Palmeiras

19h00 - Botafogo x LDU 21h30 - Libertad x River Plate 21:30 - Universitario x Palmeiras Jogo da Copa Sul-Americana:

19h - Atlético-MG x Godoy Cruz SEXTA, 15 STF retoma o julgamento da Carla Zambelli no caso de porte de arma ilegal. Já há maioria formada para condená-la.

IBGE divulga taxa de desemprego por região.

Ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e a organização fundada por ele, Climate Reality Project, realizam no Rio de Janeiro treinamento para novas lideranças climáticas até o dia 17. SÁBADO, 16 Romeu Zema lança, em São Paulo, sua pré-candidatura à Presidência da República pelo Partido Novo.