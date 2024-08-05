O Congresso Nacional retoma os trabalhos após a volta do recesso parlamentar ter sido atrapalhada na semana passada por um motim organizado por deputados bolsonaristas, em protesto contra a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A expectativa da semana será em torno da decisão sobre uma eventual punição dos parlamentares.
O presidente da Câmara, Hugo Motta, condenou o motim e defendeu, na sexta-feira, a punição dos responsáveis. Em seguida, encaminhou para a Corregedoria da Casa as denúncias contra os deputados envolvidos na ocupação, e 14 deles poderão ter seus mandatos suspensos ou cassados.
Enquanto isso, a pauta deve avançar com a provável votação do projeto que modifica o Imposto de Renda. Na terça-feira, Arthur Lira almoça com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo para discutir o projeto que isenta da cobrança de IR quem ganha até R$ 5.000 mensais.
As negociações para amenizar o tarifaço de Donald Trump também continuam. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realiza na quarta uma reunião virtual com o secretario do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O ministro deve discutir as tarifas impostas a produtos brasileiros e também as sanções dos EUA a ministros do STF.
No STF o destaque é para a entrega, na quarta, das alegações finais das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. No mesmo dia, o Supremo realiza uma acareação entre Mauro Cid e o coronel Marcelo Câmara. A sessão foi um pedido da defesa de Câmara, que atuou como assessor de Jair Bolsonaro e alega que o depoimento de Cid possui 'incongruências'. Na sexta, os ministros retomam o julgamento da Carla Zambelli no caso de porte de arma ilegal. Já há maioria formada para condená-la.
No Esporte, destaque para o início das partidas das oitavas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, o Brasil ainda conta com São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Botafogo na disputa. Na Sul-Americana, Fluminense e Atlético-MG brigam por uma vaga nas quartas. Veja outros destaques:
SEGUNDA, 11
- STF julga, na sessão virtual até dia 18, recurso contra decisão da Corte que validou a recusa a transfusão de sangue por motivos religiosos.
- Supremo também julga virtualmente o custeio dos salários de mulheres vítimas de violência doméstica.
TERÇA, 12
- Arthur Lira almoça com Frente Parlamentar do Empreendedorismo para discutir o projeto que isenta da cobrança do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais. O tema pode ser votado nesta semana.
- Plenário do Senado deve analisar MP que cria o programa de revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
- IBGE divulga inflação do mês de julho.
- EUA divulgam inflação do mês de julho.
- Jogos das oitavas de final da Libertadores:
19h00 - Fortaleza x Vélez Sarsfield
21h30 - Atlético Nacional x São Paulo
21h30 - Peñarol x Racing
- Jogo da Copa Sul-Americana:
21h30 - América de Cali x Fluminense
QUARTA, 13
- O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realiza uma reunião virtual com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O ministro deve discutir as tarifas impostas a produtos brasileiros e também as sanções dos EUA a ministros do STF.
- Termina o prazo para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista apresentarem seus argumentos finais ao STF.
- STF realiza acareação entre Mauro Cid e o coronel Marcelo Câmara. A sessão foi um pedido da defesa de Câmara, que atuou como assessor de Jair Bolsonaro e alega que o depoimento de Cid possui 'incongruências'.
- O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, realiza audiência para tratar do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli.
- Jogos das oitavas de final da Libertadores:
19h00 - Cerro Porteño x Estudiantes
21h30 - Flamengo x Internacional
QUINTA, 14
- O deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo participam, em Washington, de reunião com representantes do governo dos Estados Unidos sobre questões políticas e jurídicas no Brasil.
- Zona do Euro divulga desempenho do PIB no segundo trimestre de 2025.
- Jogos das oitavas de final da Libertadores:
19h00 - Botafogo x LDU
21h30 - Libertad x River Plate
21:30 - Universitario x Palmeiras
- Jogo da Copa Sul-Americana:
19h - Atlético-MG x Godoy Cruz
SEXTA, 15
- STF retoma o julgamento da Carla Zambelli no caso de porte de arma ilegal. Já há maioria formada para condená-la.
- IBGE divulga taxa de desemprego por região.
- Ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e a organização fundada por ele, Climate Reality Project, realizam no Rio de Janeiro treinamento para novas lideranças climáticas até o dia 17.
SÁBADO, 16
- Romeu Zema lança, em São Paulo, sua pré-candidatura à Presidência da República pelo Partido Novo.