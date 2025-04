Em mais uma semana curta por conta do feriado do Dia do Trabalho, o destaque fica com a reunião de chanceleres dos países do Brics sob a presidência brasileira, que ocorre na segunda e na terça no Rio de Janeiro.

O encontro vai reunir os ministros das Relações Exteriores dos países-membros e a expectativa é que as discussões girem em torno da política tarifária unilateral de Donald Trump, que tem atingido principalmente a China, o principal país do grupo. Em coletiva de imprensa realizada ontem, o representante diplomático do Brasil no Brics, embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, destacou a posição crítica do grupo a medidas unilaterais como as que vem tomando o presidente dos Estados Unidos.

Em Brasília, na terça a CCJ da Câmara retoma a análise da cassação do deputado Glauber Braga, que foi aprovada pelo Conselho de Ética. A Comissão de Segurança Pública do Senado recebe o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para falar das prioridades da pasta. E a Comissão de Transparência do Senado pode votar uma convocação para o ministro Carlos Lupi para tratar da fraude bilionária no INSS.

No cenário econômico, na quarta o IBGE divulga dados sobre desemprego no mês de março, e o Ministério do Trabalho divulga os números do Caged. No mesmo dia, Estados Unidos e países da zona do Euro divulgam o desempenho do PIB no primeiro trimestre.

No esporte, a Liga dos Campeões da Europa realiza os primeiros jogos da semifinal. Na terça, jogam Arsenal e PSG, e na quarta entram em campo Barcelona e Internazionale. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 28

Presidente Lula acompanha, em Brasília, cerimônia de assinatura dos contratos de concessão de lotes para rodovias do Paraná.

Começam no Rio de Janeiro os eventos da reunião de chanceleres da presidência brasileira do Brics.

Canadenses vão às urnas escolher o próximo primeiro-ministro. A disputa opõe o candidato do Partido Liberal, Mark Carney, com um discurso anti-Trump Trump, e o conservador Pierre Poilievre.

TERÇA, 29

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retoma análise da cassação de Glauber Braga. O deputado teve a cassação do mandato aprovada pelo Conselho de Ética e apresentou recurso para reverter a decisão.

Comissão de Segurança Pública do Senado recebe o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para falar das prioridades da pasta.

Comissão de Transparência do Senado pode votar duas convocações para o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, para tratar da fraude bilionária no INSS.

No Rio ocorre o segundo dia de eventos da reunião de chanceleres da presidência brasileira do Brics.

Pela semifinal da Champions League jogam Arsenal x PSG.

QUARTA, 30

IBGE divulga taxa de desemprego do mês de março.

Ministério do Trabalho divulga dados sobre vagas de emprego no mês de março.

EUA divulgam desempenho do PIB no primeiro trimestre.

Zona do Euro divulga desempenho do PIB no primeiro trimestre.

Pela semifinal da Champions League jogam Barcelona x Internazionale.

QUINTA, 1º

Feriado mundial do Dia do Trabalho.

SEXTA, 2

Zona do Euro divulga inflação ao consumidor do mês de abril.

Estados Unidos divulgam taxa de desemprego do mês de abril.

DOMINGO, 4