Cardeais de todo o mundo se reúnem na quarta-feira, a partir das 11h30 (no horário de Brasília) no Vaticano, para definir quem será o próximo líder da Igreja Católica. A expectativa de especialistas é de que a escolha seja feita em até três dias. O conclave pode ter várias votações e só termina quando um candidato tiver a maioria de dois terços dos votos dos cardeais. No Brasil, a expectativa é pela divulgação de índices econômicos em uma semana em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central define o novo patamar da taxa de juros, na quarta-feira, e o IBGE divulga a inflação do mês de abril, na sexta. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse na semana passada que será necessário um novo aumento dos juros, mas deve ser menor do que o último, que foi de um ponto percentual. Os Estados Unidos também definem a taxa de juros nesta semana sob pressão do presidente Donald Trump para uma redução. Na última sexta-feira, Trump voltou a pedir em suas redes sociais que o Fed reduza a taxa, dizendo que o preço da gasolina é o "menor em anos" e que o dos alimentos também caiu. No cenário político, a oposição segue na tentativa de instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes no INSS. Na última quarta-feira, líderes do PL protocolaram um requerimento para a criação de uma CPI. A instalação da comissão, no entanto, terá que esperar ou ser considerada urgente, pois existem 12 pedidos na frente e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece que só podem funcionar cinco comissões simultaneamente. O presidente Lula viaja para a Rússia e depois para a China. Ainda não está confirmado, mas ele poderá ter um encontro com o presidente Vladimir Putin na quinta-feira, em Moscou. No Esporte, a Liga dos Campeões da Europa realiza as partidas de volta das semifinais Internazionale x Barcelona e PSG x Arsenal. Veja outros destaques: SEGUNDA, 5 Início dos preparativos para o conclave que vai eleger o novo papa da Igreja Católica com o juramento dos oficiais e funcionários, no Vaticano. TERÇA, 6 Professores e servidores municipais da cidade de São Paulo protestam contra o PL416 que será votado na Câmara Municipal e prevê 2,6% de reajuste para a categoria.

Começa no STF o julgamento de militares acusados de tentar golpe de Estado.

Na Câmara, instalação da comissão especial do Imposto de Renda, que vai debater a isenção para quem ganha até R$ 5 mil.

A Champions League realiza mais uma partida das semifinais entre Internazionale e Barcelona.

Pela Libertadores da América jogam: Alianza Lima x São Paulo; Carabobo x Botafogo e Fortaleza x Colo-Colo.

Pela Copa Sul-Americana: Vitória x Defensa y Justicia e Corinthians x América de Cali. QUARTA, 7 Começa no Vaticano o conclave que definirá o novo papa.

Comitê de Política Monetária do Banco Central define novo patamar da taxa de juros básica do Brasil.

Banco Central dos Estados Unidos divulga novo patamar dos juros.

Em Brasília, manifestantes realizam protesto pela anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado.

Presidente Lula viaja para Moscou, na Rússia.

Champions League realiza a outra partida das semifinais entre PSG x Arsenal.

Pela Libertadores jogam: Bahia x Nacional-URU; Central Córdoba x Flamengo e Cerro Porteño x Palmeiras.

Pela Copa Sul-Americana: Academia Puerto Cabello x Vasco; Atlético Grau x Grêmio; Mushuc Runa x Cruzeiro. QUINTA, 8 Durante a viagem de Lula a Moscou há a expectativa de um encontro com o presidente Vladimir Putin, ainda não confirmado.

Pela Libertadores jogam Atlético Nacional x Internacional.

Pela Copa Sul-Americana: Deportes Iquique x Atlético-MG e GV San Jose x Fluminense. SEXTA, 9 IBGE divulga inflação ao consumidor do mês de abril.

Começa no plenário virtual do STF o julgamento de Carla Zambelli por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Presidente Lula acompanha, na Rússia, celebrações do 80º aniversário do Dia da Vitória, em Moscou. SÁBADO, 10 Lula deixa a Rússia e viaja para a China.