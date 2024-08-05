As atenções da semana estarão voltadas para Brasília com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Todos são acusados de tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula, eleito em 2022. Serão realizadas três sessões nesta semana, duas na terça-feira e uma na manhã de quarta. O julgamento começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois se manifestam o procurador-geral da República e os advogados dos réus. O julgamento atrai a atenção do mundo todo. Na semana passada, a revista britânica The Economist publicou uma matéria de capa sobre o processo contra Jair Bolsonaro, indicando que o Brasil dá uma "lição aos EUA de maturidade democrática". O governo americano, por sua vez, acompanhará o julgamento de perto e se prepara para reagir com mais sanções "em tempo real" contra o Brasil, segundo a colunista do UOL Mariana Sanches. No cenário econômico, o IBGE divulga também na terça-feira o desempenho do PIB do país no segundo trimestre do ano. No primeiro trimestre, a atividade econômica cresceu 1,4% em relação ao trimestre anterior, e 2,9% na comparação anual. As expectativas para o PIB do segundo trimestre, no entanto, são de desaceleração. Na quinta-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços faz outra divulgação importante, com os dados da balança comercial brasileira de agosto, o primeiro levantamento após os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos serem sobretaxados em 50%. Na Câmara dos Deputados há a expectativa de votação nesta semana do projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000. O projeto é uma bandeira de campanha do presidente Lula e o governo tem pressionado a Casa pela aprovação, mas parlamentares avaliam que talvez não haja clima para a votação com o julgamento de Bolsonaro no STF. No Esporte, a seleção brasileira de futebol entra em campo com o primeiro elenco escolhido totalmente pelo técnico Carlo Ancelotti. O Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira em mais uma rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Veja outros destaques: SEGUNDA, 1º CPMI do INSS realiza audiência com o advogado Eli Cohen, que ajudou a revelar as fraudes no instituto. TERÇA, 2 Primeiro dia de julgamento do núcleo central da trama golpista, na 1ª Turma do STF.

IBGE divulga desempenho do PIB no segundo trimestre do ano.

Conselho de Ética da Câmara instaura processos contra 11 deputados acusados de ferir o decoro parlamentar. QUARTA, 3 Segundo dia de julgamento do núcleo central da trama golpista, na 1ª Turma do STF.

Comissão geral da Câmara se reúne para debater a proposta da reforma administrativa. QUINTA, 4 Presidente Lula viaja para Belo Horizonte, onde participa do lançamento do programa Gás do Povo.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulga primeira balança comercial após a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA.

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo:

20h30 - Uruguai x Peru

20h30 - Colômbia x Bolívia

20h30 - Paraguai x Equador

20h30 - Argentina x Venezuela

21h30 - Brasil x Chile DOMINGO, 7 Lula acompanha do desfile de 7 de Setembro em Brasília.

Pelo Mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio da Itália.