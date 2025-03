A economia irá pautar a semana que começa hoje. Nesta segunda se inicia o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025, e ele terá três dias a menos do que nos anos anteriores. O contribuinte já pode baixar o programa da Receita Federal e terá até 30 de maio para entregar a declaração. Pelas novas regras, este ano, idosos com mais de 80 anos vão ter prioridade na restituição. Na terça-feira, o governo deve enviar ao Congresso Nacional o projeto de reforma do IR que, se aprovado, estará em vigor a partir de 2026. Entre os principais pontos da reforma está a isenção para contribuintes que tenham renda até R$ 5 mil mensais e a proposição de imposto mínimo sobre contribuintes com renda muito alta. Na quarta-feira, os bancos centrais do Brasil e dos EUA definem suas taxas de juros. Por aqui, a expectativa é que o Comitê de Política Monetária eleve mais uma vez a Selic, que atualmente está em 13,25%, em um ponto percentual. Nos Estados Unidos, analistas apostam que o Federal Reserve vai manter a taxa no patamar entre 4,25% e 4,50%. Centrais sindicais convocaram para a terça-feira um ato em frente ao Banco Central na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar contra as altas taxas de juros. A manifestação foi denominada "Menos Juros, Mais Empregos. No esporte, destaque para os sorteios que definirão, na segunda, as chaves para as copas Libertadores da América e Sul-Americana. E, na quarta, a seleção brasileira de futebol entra em campo contra a Colômbia, para mais uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo. Veja outros destaques: SEGUNDA, 17 Começa o prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 . O contribuinte tem até o dia 30 de maio para entregar a declaração.

O Banco Central divulga a prévia do PIB do mês de janeiro .

. A Conmebol realiza os sorteios dos grupos da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. TERÇA, 18 Governo pode enviar ao Congresso Nacional projeto de reforma do IR que prevê isenção para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil .

. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome lança o Plano de Ação 2025 da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único .

. Centrais sindicais realizam protesto contra a alta dos juros em frente à sede do Banco Central na avenida Paulista, em São Paulo.

Presidente Lula visita fábrica da Toyota em Sorocaba, no interior de São Paulo. QUARTA, 19 Banco Central do Brasil divulga definição da taxa de juros básica da economia.

básica da economia. Banco Central dos Estados Unidos define novo patamar da taxa de juros QUINTA, 20 A seleção brasileira de futebol enfrenta a Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Também jogam Paraguai x Chile e Peru x Bolívia. SEXTA, 21 Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a Argentina joga com o Uruguai. SÁBADO, 22 Presidente Lula parte para viagem oficial ao Japão e Vietnã. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, integram a comitiva. DOMINGO, 23 Pelo mundial de Fórmula 1, os pilotos correm o Grande Prêmio da China.