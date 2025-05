A semana em Brasília será agitada pelos primeiros depoimentos de testemunhas do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula em 2022. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou ontem pedidos feitos pelas defesas de Jair Bolsonaro e do general Augusto Heleno para adiar os depoimentos, que alegaram que a defesa não teve tempo para analisar o material liberado pela Polícia Federal na quarta-feira. Moraes afirmou que os documentos não foram usados como prova. As oitivas começam pelas testemunhas de acusação. Na segunda-feira serão ouvidos os indicados pela Procuradoria-Geral da República. No dia 22 serão ouvidas pessoas indicadas por Mauro Cid e, por fim, a partir do dia 23, começam a ser escutadas as testemunhas de defesa dos réus. Estão previstos os depoimentos de 82 testemunhas, que devem ser ouvidas até 2 de junho. No Congresso Nacional, destaque para a movimentação das comissões. Na quarta-feira, Comissão de Finanças da Câmara tem audiência com Fernando Haddad, e a Comissão de Constituição e Justiça ouve o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre a PEC da Segurança Pública. No esporte, a semana será cheia de jogos de mais uma rodada da Copa do Brasil. Também estão marcadas para o próximo domingo as eleições para a presidência da CBF para substituir Ednaldo Rodrigues, afastado pela Justiça na última semana. E no mesmo dia começa o torneio de tênis de Roland Garros. Veja outros destaques da semana: SEGUNDA, 19 Começa na 1ª Turma do STF depoimento de testemunhas de acusação no inquérito do golpe.

Banco Central divulga IBC-Br do primeiro trimestre. O índice é uma prévia do PIB e mede a evolução da atividade econômica brasileira. TERÇA, 20 Lula participa, no Rio, de reinauguração do Palácio do Capanema e da entrega da ordem do mérito cultural.

Comissão do Imposto de Renda da Câmara recebe Marcos Pinto, secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda. Jogos da Copa do Brasil: Vasco X Operário-PR

Athletico X Brusque

Grêmio X CSA

Náutico X São Paulo QUARTA, 21 Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados tem audiência com Fernando Haddad.

No STF, depoimento do brigadeiro Baptista Júnior no STF, na ação sobre a trama golpista.

CCJ da Câmara ouve o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre PEC da Segurança Pública. Jogos da Copa do Brasil: Fortaleza X Retrô

Aparecidense X Fluminense

Bahia X Paysandu

Flamengo X Botafogo-PB

Atlético-MG X Maringá

Corinthians X Novorizontino QUINTA, 22 STF ouve, por videoconferência, testemunhas de Mauro Cid no inquérito do golpe.

Lula acompanha lançamento do Curso de Medicina do Sírio-Libanês, em São Paulo. Jogos da Copa do Brasil: Maracanã X Internacional

Vila Nova X Cruzeiro

Palmeiras X Ceará

CRB X Santos

Capital-DF X Botafogo

Red Bull Bragantino X Criciúma SEXTA, 23 STF ouve, por videoconferência, testemunhas de Ramagem, Braga Netto, Augusto Heleno e Almir Garnier no inquérito da trama golpista. DOMINGO, 25 CBF deve realizar eleição para eleger seu novo presidente após Ednaldo Rodrigues ter sido afastado pela Justiça, na semana passada.

Começa na França o Roland Garros.

Pelo mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio de Mônaco.