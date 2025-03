A semana começa com a expectativa pela entrada em vigor na quarta-feira das tarifas recíprocas e setoriais anunciadas por Donald Trump. As medidas escalam uma guerra comercial dos EUA com o mundo todo. O presidente americano também declarou que não pretende aceitar exceções nas taxas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio que chegam aos EUA e que já entraram em vigor há 10 dias. O presidente Lula chegou a anunciar que iria recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos EUA a produtores brasileiros, ou mesmo impor tarifas recíprocas. Ontem, — durante viagem oficial ao Vietnã — Lula disse que não vê problemas em conversar com Donald Trump para alcançar um acordo e evitar as cobranças. Depois de ter virado réu no processo de tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro participa de mais um ato que pede anistia aos indiciados e condenados pelos atos de 8 de janeiro, na avenida Paulista, em São Paulo. Antes disso, integrantes do Partido Liberal devem se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta, na terça-feira, para pressionar a Casa a colocar em discussão o projeto da anistia. Os parlamentares ameaçaram trancar a pauta se o texto não for levado para o plenário. Para segunda e terça, entregadores de aplicativo anunciaram uma greve nacional para pressionar plataformas como iFood, 99 Entrega e Uber Flash por melhores condições de trabalho. Os trabalhadores prometem parar em 59 cidades do país, sendo ao menos 19 capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. No esporte, começam a fase de grupos da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana. Veja outros destaques: SEGUNDA, 31 Paralisação nacional de entregadores de aplicativos . Os trabalhadores prometem parar em 59 cidades do país, são ao menos 19 capitais, incluindo São Paulo, Rio, Salvador e Recife.

Grupo jurídico Prerrogativas faz ato na PUC-SP, na data de aniversário do golpe militar de 1964, para protestar contra as propostas de anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Com participação de políticos da esquerda. TERÇA, 1º Integrantes do Partido Liberal ameaçaram trancar a pauta se o projeto que pede anistia aos indiciados e condenados pela tentativa de golpe de Estado não for discutido na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, deputado Hugo Motta, se reúne com parlamentares que defendem o projeto para discutir o assunto .

Começa a fase de grupos da Libertadores da América .

Começa também a Copa Sul-Americana com os jogos: Unión Santa Fé x Cruzeiro; Once Caldas x Fluminense; e Cienciano x Atlético-MG. QUARTA, 2 Instituto Quaest divulga nova pesquisa sobre avaliação do governo Lula .

Começam a ser cobradas as tarifas recíprocas e setoriais impostas por Donald Trump.

Pela Libertadores da América , o São Paulo estréia contra o Talleres e o Botafogo joga com o Universidad de Chile.

, o São Paulo estréia contra o Talleres e o Botafogo joga com o Universidad de Chile. Pela Sul-Americana jogam: Corinthians x Huracán; Melgar x Vasco; Vitória x Universidad Católica; e Sportivo Luqueño x Grêmio. QUINTA, 3 Pela Libertadores jogam: Bahia x Inter; Sporting Cristal x Palmeiras e Deportivo Táchira x Flamengo. SEXTA, 4 Ronaldo Caiado lança, com Gusttavo Lima, pré-candidatura à Presidência da República, em Salvador. Ele aproveita um evento em que irá receber do prefeito da capital baiana, Bruno Reis, um título de Cidadão Baiano. SÁBADO, 5 A seleção brasileira de futebol feminino joga amistoso contra a seleção dos Estados Unidos. DOMINGO, 6 Jair Bolsonaro participa de ato que pede anistia aos indiciados e condenados pela tentativa de golpe de Estado. A manifestação está prevista para ocorrer na avenida Paulista, em São Paulo.

Pelo mundial de Fórmula-1, os pilotos disputam o Grande Prêmio do Japão.