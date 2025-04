A semana será pouco movimentada nos cenários político e econômico por conta dos feriados da Páscoa e de Tiradentes. Na Câmara dos Deputados, as sessões serão virtuais e não há previsão de votações importantes para esses dias. Também não há previsão de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula vai ao Rio de Janeiro visitar obras.

A apreciação do pedido de urgência para a tramitação do projeto que pede anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes só será feita depois dos feriados. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou na última quinta-feira que conseguiu reunir as assinaturas necessárias para levar o projeto ao plenário.

No cenário econômico destaque para divulgações de índices da China, que podem mexer com os mercados globais em meio à guerra comercial que o país trava com os Estados Unidos. Na terça, o governo chinês divulga o resultado do PIB do primeiro trimestre e, no sábado, define patamar das taxas de juros.

Jair Bolsonaro passa hoje por uma cirurgia abdominal em Brasília para eliminar aderências no intestino. O ex-presidente passou mal no Rio Grande do Norte na sexta-feira e foi transferido para Brasília. Segundo a equipe médica, a cirurgia é grande e delicada, e Bolsonaro deve permanecer internado para recuperação. A agenda de visitas a cidades do Nordeste foi cancelada.

Na sexta-feira, o Vaticano celebra a tradicional missa de Páscoa na Praça de São Pedro, mas a presença do Papa Francisco ainda é incerta. Ele surpreendeu os fiéis ao aparecer hoje, durante a celebração do Domingo de Ramos. Francisco já não fazia uso de oxigênio, mas a sua presença no próximo domingo vai depender do clima, segundo o Vaticano.

No esporte, a Liga dos Campeões da Europa realiza as partidas de volta das quartas de final na terça e na quarta. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 14

Ricardo Nunes e Guilherme Derrite participam de lançamento da Frente Nacional contra o Crime Organizado na Câmara de São Paulo.

na Câmara de São Paulo. Lula inaugura nova sede de unidade da UFF, em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro.

TERÇA, 15

China divulga desempenho do PIB no 1º trimestre .

. Comissão de Segurança Pública do Senado deve votar um projeto que obriga detectores de metais e presença de um profissional de segurança dentro de escolas e universidades .

. Lula visita obras da rodovia Presidente Dutra , perto de Paracambi, e vai a lançamento industrial da Nissan Resende, no Rio de Janeiro.

, perto de Paracambi, e vai a lançamento industrial da Nissan Resende, no Rio de Janeiro. Pelas quartas de final da Champions League jogam: Aston Villa x PSG e Borussia Dortmund x Barcelona.

QUARTA, 16

Termina prazo para o deputado Glauber Braga recorrer contra decisão do Conselho de Ética, que aprovou na semana passada representação que pede a sua cassação por quebra de decoro parlamentar.

contra decisão do Conselho de Ética, que aprovou na semana passada representação que pede a sua cassação por quebra de decoro parlamentar. Pelas quartas de final da Champions League jogam: Real Madrid x Arsenal e Internazionale x Bayern de Munique.

QUINTA, 17

IBGE divulga recorte do Censo Demográfico 2022: Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios.

SEXTA, 18

Vaticano celebra missa da Sexta-feira Santa na Basílica de São Pedro. A presença do Papa Francisco ainda é incerta e vai depender do clima, segundo o Vaticano.

SÁBADO, 19

China divulga patamar das taxas de juros.

DOMINGO, 20