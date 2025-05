O UOL exibe ao vivo amanhã, a partir das 9h, uma entrevista exclusiva com Fernando Haddad. O ministro da Fazenda acaba de voltar de uma viagem aos Estados Unidos e México, onde discutiu, entre outras coisas, as tarifas impostas ao país pelo governo americano. A relação do Brasil com a administração Trump será um dos temas abordados.

Comandada pelos jornalistas José Roberto de Toledo, colunista do UOL, e Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News, a entrevista também irá abordar as perspectivas para a inflação, para o mercado de trabalho e para o Orçamento, as novas regras para o Imposto de Renda, e a fraude que atingiu os aposentados do INSS, além das pretensões políticas do ministro.

Você pode acompanhar a entrevista ao vivo, a partir das 9h desta segunda no UOL.

E também pode assistir à íntegra no canal do UOL no YouTube.

No Senado, a CPI das Bets convocou para esta semana o depoimento de influencers. Na terça-feira, a comissão que investiga a atuação ilegal de casas de apostas online recebe Virgínia Fonseca para apurar como ela e outros influenciadores estariam incentivando participação em jogos de azar por meio de promoções em suas redes sociais. Na quinta-feira, a CPI recebe Rico Melquíades, um dos alvos da Operação Game Over 2, da Polícia Civil de Alagoas.

Ainda no Senado, parlamentares da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor insistem na tentativa de ouvir o novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, sobre descontos não autorizados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. Já há dois requerimentos para convite do ministro. Veja outros destaques da semana:

SEGUNDA, 12

Termina prazo para os irmãos Brazão apresentarem alegações finais ao STF. Eles estão presos e são acusados de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco.

Presidente Lula segue em visita oficial à China.

TERÇA, 13

CPI que investiga a atuação ilegal de casas de apostas online recebe a influenciadora Virgínia Fonseca.

O Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom, com as justificativas para o aumento da taxa Selic em 0,5 ponto percentual na última semana.

Governo dos Estados Unidos divulga inflação ao consumidor do mês de abril.

Começa na França o Festival de Cinema de Cannes.

Também na França, tribunal decide caso do ator Gerard Depardieu, acusado de agressão sexual a duas mulheres.

Pela Libertadores jogam Fortaleza x Bucaramanga.

Pela Copa Sul-Americana: Grêmio x Godoy Cruz e Lanús x Vasco.

QUARTA, 14

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

Pela Libertadores, jogam: Atlético Nacional x Bahia; São Paulo x Libertad-PAR; e Botafogo x Estudiantes.

Pela Sul-Americana: Fluminense x Union Espanhola; Cerro Largo x Vitória; e Cruzeiro x Palestino.

QUINTA, 15

Jogos da Libertadores: Nacional x Internacional; Palmeiras x Bolívar; e Flamengo x LDU.

Copa Sul-Americana: Racing-URU x Corinthians; Atlético-MG x Caracas.

SEXTA, 16

Presidente Lula visita o Espírito Santo, onde entrega um residencial e participa de evento sobre acordo do Rio Doce.

DOMINGO, 18