A semana será marcada pelas articulações do governo federal em busca de uma alternativa para compensar a derrubada do projeto que previa o aumento de impostos em substituição ao texto que previa o aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos para participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e cumprirá agendas em Brasília. O presidente Lula começa a semana em Roma, na Itália, onde participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, mas retorna amanhã mesmo a Brasília e deve se reunir com a equipe econômica na quarta para discutir as alternativas que garantam o aumento da arrecadação. O Senado Federal começa a discutir também na quarta outro projeto de interesse do governo, que prevê a isenção da cobrança de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais. Fernando Haddad será recebido pela Comissão de Assuntos Econômicos para tratar do tema. Ainda em Brasília, a CPMI do INSS realiza oitivas com o ex-presidente do INSS Alessandro Antonio Stefanutto e o ex-diretor do instituto André Paulo Félix Fidelis. E o Supremo Tribunal Federal retoma, em duas sessões na terça e outra na quarta, o julgamento dos acusados de tentativa de golpe do chamado "núcleo das fake news". No cenário internacional, a expectativa é de que Hamas e Israel continuem a cumprir o que foi acordado no cessar-fogo assinado pelas duas partes, com a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, além do recuo de tropas da Faixa de Gaza. Em Washington, uma semana após receber ajuda financeira dos Estados Unidos, que comprou pesos da Argentina e prometeu ainda uma ajuda de US$ 20 bilhões ao país, Javier Milei e Donald Trump se encontram na Casa Branca na terça-feira. O presidente argentino enfrenta uma crise política e de popularidade após denúncias de corrupção no governo envolvendo a sua irmã. No Esporte, a seleção brasileira de futebol realiza mais um amistoso na terça-feira, contra o Japão, e Corinthians e Ferroviária disputam a semifinal da Libertadores feminina. Veja outros destaques: SEGUNDA, 13 Presidente Lula participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma.

CPMI do INSS realiza oitivas com o ex-presidente do INSS Alessandro Antonio Stefanutto e o ex-diretor do instituto André Paulo Félix Fidelis.

Academia Sueca de Ciências anuncia o vencedor do Prêmio Nobel de Economia. TERÇA, 14 Em duas sessões, STF retoma julgamento de ações sobre tentativa de golpe com núcleo das fake news.

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do PL da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, participa de audiência pública sobre a PEC da Segurança Pública na Câmara

7h30 (horário de Brasília) - Seleção brasileira de futebol realiza amistoso contra o Japão.

Os presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontram na Casa Branca para discutir ajuda financeira. QUARTA, 15 STF tem segundo dia do julgamento do núcleo das fake News na trama golpista.

Presidente Lula deve se reunir com ministros para tratar das alternativas à derrota da MP do IOF. QUINTA, 16 Banco Central divulga IBC-Br, a prévia do PIB do mês de agosto.

Geraldo Alckmin participa, em Nova Delhi, de encontro que reúne empresários brasileiros e indianos na 'Missão Institucional e Empresarial à Índia'. SEXTA, 17 IBGE divulga pesquisa sobre trabalho em plataformas digitais em 2024. SÁBADO, 18 Pilotos disputam corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1.

Libertadores feminina

16h - Disputa 3º lugar

20h - Final DOMINGO, 19 Pelo Mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio dos Estados Unidos.