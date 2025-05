A semana será agitada em Brasília pela divulgação de índices econômicos e o detalhamento dos cortes no Orçamento anunciados pelo governo. No cenário político, destaque para os depoimentos de testemunhas de defesa dos acusados pela tentativa de golpe de Estado. A equipe econômica do governo vai divulgar os detalhes do congelamento de R$ 31,3 bilhões do Orçamento na sexta-feira. Os ministros da área devem discriminar quais áreas e projetos terão congelamento de verbas e quais terão contingenciamento. O anúncio dos cortes foi ofuscado na quinta-feira pela polêmica sobre a elevação do IOF sobre investimentos no exterior, revogada após críticas do mercado e divisões dentro do governo. No mesmo dia, a Primeira Turma do STF ouve testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro no âmbito da investigação da tentativa de golpe de Estado. Entre os depoimentos está previsto o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O STF também ouve durante a semana testemunhas de Augusto Heleno e Anderson Torres. Na terça-feira, o IBGE divulga a prévia da inflação do mês de maio; na quarta e na quinta serão divulgados dados de emprego e desemprego; e na sexta o desempenho do PIB no primeiro trimestre do ano. Também na sexta, a Receita Federal paga o 1º lote de restituição do Imposto de Renda. Será o maior já pago na história, com R$ 11 bilhões em restituições. No esporte, Carlo Ancelotti faz, na segunda-feira, sua primeira convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Destaque também para a final da Liga dos Campeões da Europa, que ocorre no sábado. PSG e Internazionale se enfrentam às 16h (horário de Brasília) na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na Alemanha. Ainda no esporte, destaque para a votação do impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, indiciado por suspeita de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Veja outros destaques da semana: SEGUNDA, 26 Primeira Turma do STF ouve testemunhas de Augusto Heleno na ação que apura a tentativa de golpe de Estado.

Votação do impeachment de Augusto Melo no Corinthians.

O novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, faz a sua primeira convocação. TERÇA, 27 IBGE divulga prévia da inflação ao consumidor do mês de maio.

No STF começam os depoimentos de testemunhas de Anderson Torres.

Plenário da Câmara deve votar propostas de combate à gripe aviária.

Comissão de Agricultura realiza audiência com ministro Carlos Fávaro. Jogos da Libertadores São Paulo x Talleres

Botafogo x Universidad de Chile Jogos da Copa Sul-Americana Vasco x Melgar

Huracán x Corinthians QUARTA, 28 Ministério do Trabalho divulga dados do Caged com números de empregos no mês de abril.

Lula vai a Salgueiro (PE) e visita a barragem da cidade; depois entrega trecho do Ramal do Apodi em Cachoeira dos Índios (PB). Jogos da Libertadores: Internacional x Bahia

Flamengo x Deportivo Táchira

Palmeiras x Sporting cristal Copa Sul-Americana Universidad Católica-EQU x Vitória

Cruzeiro x Union Santa Fé QUINTA, 29 IBGE divulga taxa de desemprego do mês de abril.

Lula participa de entrega do programa Terra da Gente no Paraná.

Lula acompanha evento da retomada da operação do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Jogo da Libertadores Racing x Fortaleza Jogos da Copa Sul-Americana Grêmio x Sportivo Luqueño

Fluminense x Once Caldas

Atlético-MG x Cienciano SEXTA, 30 STF ouve testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro na ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Entre elas, está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Governo detalha o congelamento de R$ 31,3 bilhões do Orçamento, anunciado pela equipe econômica na última quinta-feira.

Receita paga o 1º lote de restituição do Imposto de Renda. Será o maior lote já pago na história, com R$ 11 bilhões em restituições.

IBGE divulga desempenho do PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2025.

Termina o prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 sem multa. SÁBADO, 31 Final da Champions League entre PSG e Internazionale. DOMINGO, 1º Pelo Mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam do Grande Prêmio da Espanha.