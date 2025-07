Com o início do recesso parlamentar, a movimentação em Brasília nas próximas semanas deve ser em torno das medidas a serem adotadas para lidar com as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, previstas para entrarem em vigor no dia 1º de agosto - daqui a menos de duas semanas. O que se comenta nos bastidores é que o governo já trata a cobrança como certa.

Segundo reportagem da BBC Brasil, o governo ainda não descartou a possibilidade de negociação, mas vê o adiamento da cobrança como improvável e pretende manter sua atuação em três pilares: manutenção das negociações formais; sensibilização de políticos e empresários americanos sobre impactos da medida; e preparação para eventual retaliação.

Em meio a essa crise diplomática com os EUA, o presidente Lula viaja hoje para o Chile para participar de um encontro em defesa da democracia e em busca de soluções para enfrentar o avanço das fake news e da ultradireita no mundo. As reuniões serão realizadas a partir de amanhã e terão a participação ainda do presidente chileno, Gabriel Boric, do líder da Espanha, Pedro Sánchez, e dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandú Orsi.

No STF, continuam os depoimentos das testemunhas de defesa e acusação dos envolvidos nos chamados núcleos 2 e 3 do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na quinta-feira, o IBGE divulga dados sobre o acesso à internet e a televisão e posse de telefone celular para uso pessoal em 2024; e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulga o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados sobre a violência no país.

No cenário econômico, o IBGE divulga na quinta o IPCA-15, o índice que é uma prévia da inflação para o mês de julho. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 21

Lula viaja ao Chile para reunião de presidentes de esquerda pela democracia.

STF ouve testemunhas de defesa do núcleo 2 e 3 da trama golpista.

TERÇA, 22

STF ouve testemunhas de defesa do núcleo 3 da trama golpista.

Jogos da Copa Sul-Americana:

21h30 - América de Cali x Bahia

21h30 - Vasco x Independiente del Valle

QUARTA, 23

STF pode disponibilizar vídeos de testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 da trama golpista.

Jogo da Copa Sul-Americana:

21h30 - Grêmio x Alianza Lima

QUINTA, 24

IBGE divulga PNAD Contínua com dados sobre o Acesso à internet e a televisão e posse de telefone celular para uso pessoal em 2024.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulga Anuário Brasileiro de Segurança Pública com dados sobre a violência no país.

Receita divulga a lista de contemplados no 3º lote do Imposto de Renda.

Jogo da Copa Sul-Americana:

21h30 - Atlético-MG x Bucaramanga

SEXTA, 25

IBGE divulga IPCA-15, a prévia da inflação do mês de julho

DOMINGO, 27