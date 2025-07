O governo federal encomendou para esta semana uma pesquisa de opinião pública para nortear a comunicação e as medidas a serem adotadas pelo governo depois que Donald Trump anunciou, na semana passada, uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. A carta do presidente americano insinuou que o motivo da taxação é o processo do STF contra Jair Bolsonaro, e, segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a estratégia do governo é justamente associar Bolsonaro à imagem de Trump, como símbolo da injustiça social e do desrespeito à soberania. O governo já gravou novas peças publicitárias, fez novas postagens nas redes sociais enfatizando a necessidade de exigir respeito ao povo brasileiro e, partir desta semana, o presidente Lula já deverá dar mais entrevistas com foco em convencer que, ao falar em desfavorecidos, não se refere apenas aos beneficiários de programas sociais, mas a todo o povo brasileiro. Enquanto isso, o governo terá que travar outra batalha interna contra o Congresso Nacional para resolver o impasse em torno da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), suspensa temporariamente pelo STF. Na quinta-feira, o Supremo realiza uma audiência de conciliação entre o Executivo e o Legislativo para tentar resolver a questão. Na quarta-feira, o governo passa por outra prova na Câmara, que deve votar o projeto que prevê isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Na semana passada, o relator Arthur Lira apresentou um texto que mantém a alíquota de 10% para quem recebe acima de R$ 1,2 milhão por ano —proposta pelo governo— e ampliou a faixa de renda da classe média contemplada por uma redução da alíquota para R$ 7.350. O projeto original previa uma alíquota reduzida para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. Ainda nesta semana, o STF começa a ouvir na segunda testemunhas de acusação e de defesa dos chamados núcleos 3 e 4 da trama golpista. O tenente-coronel Mauro Cid vai ser ouvido novamente porque também fazia parte deste núcleo. No Esporte, o Brasileirão volta às suas rodadas completas após o fim do Mundial de Clubes da Fifa e a Copa Sul-America também será retomada, com Bahia, Vasco, Grêmio e Atlético-MG em campo. Veja outros destaques: SEGUNDA, 14 O STF começa a ouvir testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos réus dos núcleos 3 e 4 da trama golpista. Os depoimentos devem ir até o dia 23.

O tenente-coronel Mauro Cid é ouvido novamente pelo STF porque também fazia parte do núcleo que está sendo investigado agora, segundo a PGR, atuando como "porta-voz" de Bolsonaro" para dar "orientações aos demais membros do grupo".

BC divulga IBC-Br, a prévia do PIB do mês de maio. TERÇA, 15 Instalação da comissão especial na Câmara para analisar o aumento de impostos propostos pelo ministro Fernando Haddad.

EUA divulgam inflação ao consumidor do mês de junho.

Jogos da Copa Sul-Americana:

21h30 - Bahia x América de Cali

21h30 - Independiente Del Valle x Vasco QUARTA, 16 Comissão da Câmara vota relatório de Arthur Lira sobre isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vota a PEC da Segurança.

Jogo da Copa Sul-Americana:

21h30 - Alianza Lima x Grêmio QUINTA, 17 STF realiza audiência de conciliação entre o Executivo e o Legislativo sobre o aumento da alíquota do IOF.

Lula participa, em Goiânia, do 60º Congresso Nacional da UNE.

Em Juazeiro (BA), Lula participa de evento do Agora Tem Especialistas

Zona do Euro divulga inflação ao consumidor de junho.

Jogo da Copa Sul-Americana:

21h30 - Bucaramanga x Atlético-MG SEXTA, 18 STF ouve testemunhas de defesa do núcleo 2 da trama golpista

Lula visita obras de infraestrutura, no Ceará