O Supremo Tribunal Federal retoma na terça-feira o julgamento do núcleo principal da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e define até sexta se os réus são culpados ou inocentes. Jair Bolsonaro e outros sete são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Para serem condenados, precisam receber o voto de três ministros da Primeira Turma do STF. Na sessão de terça, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, deve proferir o seu voto. Na quarta e na quinta os demais ministros irão votar, analisando cada um dos oito réus, declarando-os culpados ou inocentes. Se culpados, serão definidos por quais crimes. A definição das eventuais penas está prevista para sair só na sexta-feira. No cenário econômico, o IBGE divulga a inflação do mês de agosto. A expectativa do mercado é de desaceleração. A prévia da inflação medida pelo IPCA-15 registrou deflação em agosto, com queda de 0,14% no índice. Segundo analistas, o resultado é reflexo das tarifas de 50% impostas pelos EUA a produtos brasileiros, que provocaram uma contenção da atividade econômica. No Congresso Nacional, a comissão mista instalada para investigar os descontos ilegais de benefícios do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi na segunda-feira. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ouve testemunhas do caso Carla Zambelli. No esporte, a seleção brasileira de futebol entra em campo para o último jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será contra a Bolívia, na terça-feira. E a Copa do Brasil realiza, na quarta e na quinta, os jogos das quartas de final. Veja outros destaques: SEGUNDA, 8 CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi.

IBGE apresenta proposta inédita para o mapeamento das Áreas Verdes Urbanas no Brasil. TERÇA, 9 STF retoma o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus do processo que apura a tentativa de golpe de Estado depois da eleição de Lula. A sessão deve ter o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Lula viaja para participar de três eventos em Manaus: inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, início das obras de interligação de infovias, e entrega de obra do cabo subfluvial.

Abertura da Assembleia Geral da ONU de 2025, em Nova York. Os chefes de Estado só chegam para o debate geral no fim do mês, de 23 a 29 de setembro.

Seleção brasileira de futebol enfrenta a Bolívia, às 20h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Outros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas:

20h - Equador x Argentina

20h30 - Peru x Paraguai

20h30 - Venezuela x Colômbia

20h30 - Chile x Uruguai QUARTA, 10 STF continua o julgamento da trama golpista, com voto dos ministros.

IBGE divulga inflação ao consumidor do mês de agosto.

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ouve testemunhas do caso Carla Zambelli: às 10h, Walter Delgatti Neto e às 14h tem Michel Spiero.

Jogos das quartas de final da Copa do Brasil:

19h - Fluminense x Bahia

21h30 - Corinthians x Athletico QUINTA, 11 Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista terá sessão extra no STF, provavelmente com últimos votos dos ministros.

Estados Unidos divulgam inflação ao consumidor do mês de agosto.

Jogos das quartas da Copa do Brasil:

19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG

21h30 - Botafogo x Vasco SEXTA, 12 Último dia do julgamento de Bolsonaro e demais réus da trama golpista. Se condenados, os réus terão suas penas definidas. DOMINGO, 14 Final do Brasileirão Feminino de futebol entre Corinthians e Cruzeiro, às 10h30.