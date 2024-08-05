O presidente Lula convocou para a próxima terça-feira a segunda reunião ministerial do ano com seu governo e a expectativa é de que o tema central seja como o país está reagindo às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Além disso, o presidente quer melhorar a articulação política e discutir ruídos na política interna, como conflitos com a presidência do União Brasil, partido que integra a base governista. No Congresso Nacional, três temas de interesse do governo estarão em pauta. Na terça, a CPMI que vai investigar os desvios ilegais em benefícios do INSS deve votar requerimentos solicitando servidores da CGU, da PF e do próprio INSS para auxiliar nas investigações e, na quinta, vota o plano de trabalho. A oposição ocupou os dois principais cargos da comissão. Também nesta semana deve ir ao plenário para ser discutido e votado o projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5.000 por mês; e as comissões da Câmara realizam audiência sobre 'adultização' das crianças na internet. O influenciador Felca, cujas denúncias acenderam esse debate, é um dos convidados, ainda sem presença confirmada. No cenário econômico, o IBGE divulga na terça o IPCA-15, a prévia da inflação do mês de agosto, e o mercado também estará de olho nos dados sobre o PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre, que serão divulgados na quinta. No STF, destaque para a continuação do julgamento que analisa recurso da defesa do ex-jogador Robinho que pede a sua libertação. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pela Justiça da Itália pelo envolvimento no estupro de uma mulher, em 2013. Os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes já votaram para manter a prisão de Robinho, e na sexta-feira Gilmar Mendes votou pela soltura. No Esporte, a semana começa com o técnico Carlo Ancelotti convocando, na segunda, a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na quarta e na quinta ocorrem os primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Veja outros destaques: SEGUNDA, 25 Lula recebe visita do presidente da República Federal da Nigéria, Bola Tinubu.

Plenário virtual do STF deve seguir com julgamento que analisa recurso da defesa do ex-jogador Robinho que pede a sua libertação.

O Santos apresenta seu novo treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda.

O técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Corinthians realiza eleições para escolher novo presidente. TERÇA, 26 Lula realiza reunião ministerial para discutir, entre outras coisas, política internacional com as sanções dos Estados Unidos e ruídos na política interna.

CMPI do INSS deve votar requerimentos solicitando servidores da CGU, da PF e do próprio INSS para auxiliar nas investigações.

Na Câmara, reunião de líderes define a pauta da semana e projeto que modifica o Imposto de Renda deve ter andamento.

Comissões da Câmara têm audiência sobre adultização das crianças e o influenciador Felca é um dos convidados, ainda sem presença confirmada.

IBGE divulga IPCA-15, a prévia da inflação do mês de agosto. QUARTA, 27 Lula assina decreto da TV 3.0, tecnologia com mais interatividade e qualidade de imagem e som na TV aberta.

Subcomissão dos presos em 8 de Janeiro da Câmara realiza audiência para discutir violações de direitos e o blogueiro Allan dos Santos deve participar.

Começa o Festival de Cinema de Veneza.

Jogos das quartas de final da Copa do Brasil:

19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro

21h30 - Athletico x Corinthians

21h30 - Vasco x Botafogo QUINTA, 28 Lula recebe visita do presidente do Panamá, José Raul Mulino.

Lula faz reunião com governadores dos estados da Amazônia, Cerrado e Pantanal para mobilização de enfrentamento à temporada de incêndios.

CPMI do INSS deve votar o plano de trabalho.

EUA divulgam desempenho do PIB do 2º trimestre.

Ministério do Trabalho divulga dados de emprego do Caged do mês de julho.

IBGE libera estimativas da população brasileira

Audiência inicial de instrução do caso dos 17 PMs acusados de envolvimento na morte do delator do PCC Vinícius Gritzbach.

Jogo da Copa do Brasil:

19h30 - Bahia x Fluminense SEXTA, 29 Lula participa do lançamento da seleção do Novo PAC Mobilidade e visita obras em Contagem (MG).

Receita paga 4º lote de restituição do Imposto de Renda. DOMINGO, 30 Fórmula 1 - Grande Prêmio da Holanda.