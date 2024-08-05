O presidente Lula convocou para a próxima terça-feira a segunda reunião ministerial do ano com seu governo e a expectativa é de que o tema central seja como o país está reagindo às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Além disso, o presidente quer melhorar a articulação política e discutir ruídos na política interna, como conflitos com a presidência do União Brasil, partido que integra a base governista.
No Congresso Nacional, três temas de interesse do governo estarão em pauta. Na terça, a CPMI que vai investigar os desvios ilegais em benefícios do INSS deve votar requerimentos solicitando servidores da CGU, da PF e do próprio INSS para auxiliar nas investigações e, na quinta, vota o plano de trabalho. A oposição ocupou os dois principais cargos da comissão.
Também nesta semana deve ir ao plenário para ser discutido e votado o projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5.000 por mês; e as comissões da Câmara realizam audiência sobre 'adultização' das crianças na internet. O influenciador Felca, cujas denúncias acenderam esse debate, é um dos convidados, ainda sem presença confirmada.
No cenário econômico, o IBGE divulga na terça o IPCA-15, a prévia da inflação do mês de agosto, e o mercado também estará de olho nos dados sobre o PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre, que serão divulgados na quinta.
No STF, destaque para a continuação do julgamento que analisa recurso da defesa do ex-jogador Robinho que pede a sua libertação. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pela Justiça da Itália pelo envolvimento no estupro de uma mulher, em 2013. Os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes já votaram para manter a prisão de Robinho, e na sexta-feira Gilmar Mendes votou pela soltura.
No Esporte, a semana começa com o técnico Carlo Ancelotti convocando, na segunda, a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na quarta e na quinta ocorrem os primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Veja outros destaques:
SEGUNDA, 25
- Lula recebe visita do presidente da República Federal da Nigéria, Bola Tinubu.
- Plenário virtual do STF deve seguir com julgamento que analisa recurso da defesa do ex-jogador Robinho que pede a sua libertação.
- O Santos apresenta seu novo treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda.
- O técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
- Corinthians realiza eleições para escolher novo presidente.
TERÇA, 26
- Lula realiza reunião ministerial para discutir, entre outras coisas, política internacional com as sanções dos Estados Unidos e ruídos na política interna.
- CMPI do INSS deve votar requerimentos solicitando servidores da CGU, da PF e do próprio INSS para auxiliar nas investigações.
- Na Câmara, reunião de líderes define a pauta da semana e projeto que modifica o Imposto de Renda deve ter andamento.
- Comissões da Câmara têm audiência sobre adultização das crianças e o influenciador Felca é um dos convidados, ainda sem presença confirmada.
- IBGE divulga IPCA-15, a prévia da inflação do mês de agosto.
QUARTA, 27
- Lula assina decreto da TV 3.0, tecnologia com mais interatividade e qualidade de imagem e som na TV aberta.
- Subcomissão dos presos em 8 de Janeiro da Câmara realiza audiência para discutir violações de direitos e o blogueiro Allan dos Santos deve participar.
- Começa o Festival de Cinema de Veneza.
- Jogos das quartas de final da Copa do Brasil:
19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro
21h30 - Athletico x Corinthians
21h30 - Vasco x Botafogo
QUINTA, 28
- Lula recebe visita do presidente do Panamá, José Raul Mulino.
- Lula faz reunião com governadores dos estados da Amazônia, Cerrado e Pantanal para mobilização de enfrentamento à temporada de incêndios.
- CPMI do INSS deve votar o plano de trabalho.
- EUA divulgam desempenho do PIB do 2º trimestre.
- Ministério do Trabalho divulga dados de emprego do Caged do mês de julho.
- IBGE libera estimativas da população brasileira
- Audiência inicial de instrução do caso dos 17 PMs acusados de envolvimento na morte do delator do PCC Vinícius Gritzbach.
- Jogo da Copa do Brasil:
19h30 - Bahia x Fluminense
SEXTA, 29
- Lula participa do lançamento da seleção do Novo PAC Mobilidade e visita obras em Contagem (MG).
- Receita paga 4º lote de restituição do Imposto de Renda.
DOMINGO, 30
- Fórmula 1 - Grande Prêmio da Holanda.