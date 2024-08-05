O presidente Lula viaja hoje para Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É a primeira visita dele aos Estados Unidos após o Brasil sofrer sanções econômicas do governo de Donald Trump. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura do Debate Geral e a expectativa é em torno do teor do discurso e Lula, que deve abordar as pressões que o Brasil vem sofrendo por conta do julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Não há previsão de Lula e Trump se encontrarem, mas o presidente brasileiro participará de uma série de outras reuniões na ONU. Já na segunda, irá à conferência sobre a Palestina, convocada por França e Arábia Saudita; na terça tem um encontro sobre o clima com o secretário-geral António Guterres e outras autoridades. Antes de voltar ao Brasil, na quarta, Lula ainda participa do encontro "Defesa da Democracia", que vai reunir líderes mundiais para fortalecer o multilateralismo e para o qual Donald Trump não foi convidado. Em Brasília, após a votação da urgência para a apreciação do projeto da anistia na semana passada, o relator, deputado Paulinho da Força, deve apresentar o novo texto - que será focado na redução das penas dos condenados pelos atos golpistas - na sessão de quarta-feira. Há a expectativa também de que os deputados coloquem em votação o projeto da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. No Judiciário, o ministro Luís Roberto Barroso encerra, na quinta, seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin assumirá o cargo no dia 29. No esporte ocorrem os jogos decisivos das quartas de final da Libertadores da América - com São Paulo, Palmeiras e Flamengo brigando por uma vaga - e da Copa Sul-Americana, com Fluminense e Atlético-MG ainda na disputa. Veja outros destaques: SEGUNDA, 22 Lula participa, em Nova York, de conferência sobre a Palestina, convocada por França e Arábia Saudita.

CPMI do INSS ouve Rubens Oliveira Costa, da Vênus Consult. Assessoria Empresarial SA.

Cerimônia da Bola de Ouro. Quatro jogadores brasileiros estão na lista de indicados: Raphinha e Vinicius Júnior, entre os 30 indicados na categoria masculina, e Marta e Amanda Gutierres entre as mulheres. TERÇA, 2 Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Lula participa de encontro sobre clima com secretário-geral da ONU António Guterres e outras autoridades.

Reunião de líderes na Câmara define a pauta da semana e a expectativa é que seja pautado o projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Conselho de Ética da Câmara instaura processo de cassação de Eduardo Bolsonaro.

Copa Sul-Americana:

21h30 - Fluminense x Lanús QUARTA, 24 Lula participa em Nova York de encontro "Defesa da Democracia", que reúne líderes mundiais para fortalecer o multilateralismo. O presidente retorna à noite para o Brasil.

Paulinho da Força deve apresentar e discutir o novo texto da anistia, que ele agora chama de "texto da dosimetria".

Libertadores da América:

21h30 - Palmeiras x River Plate

19h - Atlético-MG x Bolívar

21h30 - Once Caldas x Independiente Del Valle QUINTA, 25 IBGE divulga IPCA-15, a prévia da inflação de setembro.

EUA divulgam desempenho do PIB no segundo trimestre.

Última sessão com José Roberto Barroso na Presidência do STF.

Libertadores da América:

19h - São Paulo x LDU

21h30 - Estudiantes x Flamengo

21h30 - Universidad de Chile x Alianza Lima