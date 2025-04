A semana começa ainda sob o impacto do anúncio de tarifas por Trump na quarta-feira. As expectativas estão voltadas para eventuais anúncios de retaliação por outros países e para o comportamento do mercado financeiro e do preço das commodities. Por ora, a China foi o único país a anunciar novas taxas em resposta à tarifação americana, mas Taiwan e a Indonésia já disseram que não irão retaliar. Segundo o governo americano, mais de 50 países já procuraram os EUA para negociar. No Brasil, após uma semana em que duas pesquisas de opinião mostraram que a popularidade do governo segue baixa, o presidente Lula inicia a semana cumprindo agenda de viagens pelo país. As visitas a estados fazem parte de uma nova estratégia do governo para dar mais visibilidade a ações do presidente. Levantamento do Quaest divulgado na quarta mostrou que a desaprovação do governo subiu sete pontos desde o início do ano, e atingiu 56%. Na sexta-feira, pesquisa Datafolha mostrou que o governo estancou a queda da popularidade, mas nos níveis mais baixos entre os três mandatos de Lula. O índice de aprovação subiu de 24%, no levantamento de fevereiro, para 29%. Mas segue longe dos 38% que consideram o governo como ruim ou péssimo. Após visitas em Minas Gerais e São Paulo, o presidente deve viajar para participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Honduras. Em Brasília, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participam de uma reunião com líderes partidários para apresentar a PEC da Segurança. O governo quer garantir apoio ao projeto, que ainda sofre com resistência no Parlamento. O objetivo principal da PEC é ampliar os esforços da União, dos estados e dos municípios para melhorar o combate à violência no país. Dentre várias medidas, o texto oficializa as guardas municipais como forças de policiamento. No Esporte, a seleção feminina de futebol realiza mais um amistoso contra a seleção dos Estados Unidos, na terça, e a Liga dos Campeões da Europa realiza as partidas das quartas de final, na terça e na quarta. Veja outros destaques: SEGUNDA, 7 Lula visita a fábrica da Novo Nordisk em Montes Claros, Minas Gerais.

Lula visita o Centro de Distribuição do Mercado Livre em Cajamar, São Paulo. TERÇA, 8 O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fazem reunião com líderes partidários para apresentar a proposta de PEC da Segurança .

. A CPI das Bets do Senado ouve o presidente do Banco Central , Gabriel Galípolo.

, Gabriel Galípolo. Seleção brasileira de futebol feminino joga amistoso contra os Estados Unidos.

contra os Estados Unidos. Pelas quartas de final da Champions League jogam: Arsenal X Real Madrid e Bayern de Munique X Internazionale.

jogam: Arsenal X Real Madrid e Bayern de Munique X Internazionale. Pela Libertadores da América: Botafogo X Carabobo e River Plate X Barcelona-EQU.

da América: Botafogo X Carabobo e River Plate X Barcelona-EQU. Pela Copa Sul-Americana: Grêmio x Atlético Grau e América de Cali x Corinthians. QUARTA, 9 O ministro da Educação, Camilo Santana, em conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga os destaques do Censo Escolar 2024 .

. Presidente Lula viaja para Honduras para a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

para a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Pelas quartas de final da Champions League jogam: PSG x Aston Villa e Barcelona x Borussia Dortmund.

jogam: PSG x Aston Villa e Barcelona x Borussia Dortmund. Pela Libertadores da América: Nacional-URU x Bahia; Flamengo x Central Córdoba; Palmeiras x Cerro Porteño.

da América: Nacional-URU x Bahia; Flamengo x Central Córdoba; Palmeiras x Cerro Porteño. Jogos da Copa Sul-Americana: Cruzeiro x Mushuc Runa e Vasco x Academia Puerto Cabello. QUINTA, 10 A partir desta quinta, o Brasil volta a cobrar visto para turistas americanos .

. Estados Unidos divulgam índice de inflação ao consumidor do mês de março.

ao consumidor do mês de março. Jogos da Libertadores : Internacional x Atlético Nacional; São Paulo x Alianza Lima; Colo-Colo x Fortaleza.

: Internacional x Atlético Nacional; São Paulo x Alianza Lima; Colo-Colo x Fortaleza. Pela Copa Sul-Americana jogam: Defensa Y Justicia x Vitória; Fluminense x GV San José; Atlético-MG x Deportes Iquique. SEXTA, 11 IBGE divulga inflação ao consumidor do mês de março. DOMINGO, 13 Pelo mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio do Bahrein.