A primeira semana útil do ano começa hoje com a expectativa da entrega do Globo de Ouro, nos Estados Unidos. A cerimônia, com início às 22h (horário de Brasília), pode dar ao Brasil uma premiação inédita. Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz por sua atuação no filme 'Ainda estou aqui', de Walter Salles.

Mas, nesta semana, os olhos do mundo estarão voltados para Caracas, onde deve ocorrer a posse do novo presidente do país. Nicolás Maduro afirma que será empossado para mais um mandato como presidente da Venezuela. Mas seu opositor, Edmundo González Urrutia, que alega ter vencido o pleito, está em viagem por países da América do Sul e disse hoje, na Argentina, que voltará ao seu país para tomar posse no lugar de Maduro no dia 10 de janeiro.

O resultado da eleição na Venezuela não foi reconhecido por muitos países, inclusive pelo Brasil, porque foi marcada por denúncias de fraudes, e o governo Maduro não apresentou os boletins de urna para comprovar os números da apuração.

A divulgação de uma série de índices econômicos no Brasil e lá fora também agitam a semana. O IBGE divulga na sexta-feira o índice de inflação ao consumidor do mês de dezembro. A prévia medida pelo IPCA-15 divulgado no último dia 27, mostrou avanço de 0,34%, e o índice fechou o ano com variação acumulada de 4,71%. O número está acima da meta do Banco Central, de 3% com margem de 1,5 ponto para mais (4,5%) ou menos (1,5%).

Também nesta semana os Estados Unidos divulgam dados sobre desemprego, e China e zona Euro divulgam seus índices de inflação de 2024.

Na quarta, o governo Lula realiza uma cerimônia no Palácio do Planalto para marcar os dois anos do ataque golpista às sedes dos três Poderes, em 2023. E os Estados Unidos se despedem do ex-presidente Jimmy Carter, que morreu no dia 29, após seis dias de cerimônias. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 6

Entra em vigor aumento da tarifa de ônibus em São Paulo.

Governo divulga dados da balança comercial de dezembro.

QUARTA, 8

Presidente Lula participa de cerimônia para lembrar o segundo aniversário dos atos golpistas que atacaram a sede dos três poderes, em Brasília. Após cerimônia no Palácio do Planalto, militância de esquerda fará um ato na praça dos Três Poderes.

China divulga inflação ao consumidor de dezembro.

QUINTA, 9

Após cinco dias de funeral, Estados Unidos guardam luto nacional pelo ex-presidente Jimmy Carter, que morreu aos 100 anos no último dia 29.

SEXTA, 10

Posse presidencial Venezuela. Nicolás Maduro deve tomar posse para mais um mandato como presidente da Venezuela, mas seu opositor, Edmundo González Urrutia, que alega ter vencido o pleito, afirma que vai ser empossado no lugar de Maduro.

IBGE divulga inflação ao consumidor de dezembro.

Estados Unidos divulgam taxa de desemprego de dezembro.