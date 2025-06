O mundo inicia a semana de olho na escalada da violência no Oriente Médio, depois que Israel bombardeou o território iraniano e assassinou cientistas e autoridades militares do país. O Irã revidou, e a ofensiva já entrou no seu quarto dia. Até a manhã deste domingo, o confronto já tinha matado 14 pessoas em Israel e 80 no Irã. A escalada do conflito também fez com que a ONU adiasse por tempo indeterminado a conferência, convocada por Arábia Saudita e França, para discutir a criação de um Estado Palestino. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir a taxa de juros do país em meio às incertezas globais provocadas pela guerra comercial iniciada por Trump e agravadas pela crise no Oriente Médio. Analistas do mercado financeiro se dividem entre os que acreditam no fim do atual ciclo de alta, com a manutenção da Selic em 14,75% ao ano, e os que preveem mais uma elevação, de 0,25% ponto percentual. Os Estados Unidos também definem os juros na quarta-feira. A semana - que será curta por conta do feriado de Corpus Christi - começa, porém, com a votação de urgência do projeto de lei que suspende o novo decreto que alterou a alíquota do IOF. Mesmo tendo sido reeditado pelo governo para diminuir os impactos das medidas, a Câmara dos Deputados resolveu apressar a discussão do texto com intenção de derrubá-lo. Na terça-feira, o Congresso deve instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os descontos ilegais nos benefícios do INSS de aposentados e pensionistas. A sessão conjunta das duas Casas deve também analisar vetos presidenciais. E no esporte o destaque é a primeira semana do Super Mundial de Clubes, que começou ontem. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os clubes brasileiros que estão na disputa. Veja outros destaques da semana: SEGUNDA, 16 Presidente Lula viaja para a cúpula do G7, no Canadá.

Plenário da Câmara vota urgência do projeto que suspende o novo decreto do IOF.

Banco Central divulga o IBC-Br, a prévia do PIB referente ao mês de abril.

Partidas do Mundial de Clubes:

Chelsea x Los Angeles FC

Boca Juniors x Benfica

Flamengo x Espérance TERÇA, 17 Sessão do Congresso Nacional analisa vetos e instala a CPMI do INSS.

Plenário do Senado pode votar aumento das cadeiras de deputados

Partidas do Mundial de Clubes:

Fluminense x Borussia Dortmund

River Plate x Urawa Red Diamonds

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns

Monterrey x Internazionale QUARTA, 18 Comitê de Política Monetária do Banco Central define novo patamar da taxa Selic.

Estados Unidos definem novo patamar da taxa de juros.

Partidas do Mundial de Clubes:

Manchester City x Wydad Casablanca

Real Madrid x Al Hilal

Pachuca x Red Bull Salzburg

Al Ain x Juventus QUINTA, 19 Feriado de Corpus Christi

Partidas do Mundial de Clubes:

Palmeiras x Al Ahly

Inter Miami x Porto

Seattle Sounders x Atlético de Madri

PSG x Botafogo SEXTA, 20 Receita libera consulta a contemplados no 2º lote de restituição do IR 2025.

Partidas do Mundial de Clubes:

Benfica x Auckland City

Flamengo x Chelsea

Los Angeles FC x Espérance

Bayern de Munique x Boca Juniors SÁBADO, 21 Partidas do Mundial de Clubes:

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

Internazionale x Urawa Red Diamonds

Fluminense x Ulsan

River Plate x Monterrey DOMINGO, 22 Partidas do Mundial de Clubes:

Juventus x Wydad Casablanca

Real Madrid x Pachuca

Red Bull Salzburg x Al Hilal

Manchester City x Al Ain