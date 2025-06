A semana começa com o mundo em tensão depois que os Estados Unidos bombardearam o Irã, no sábado, e entraram na guerra de Israel contra o país. O Irã voltou a atacar Israel hoje com o lançamento de 20 mísseis. Ontem, o país solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança (CS) da ONU e afirmou que a ofensiva dos EUA é uma "violação manifesta e flagrante do direito internacional". O CS anunciou uma reunião de urgência para hoje. Os EUA atingiram três importantes instalações nucleares nesta manhã (noite de ontem no Brasil), o que levou a agência Internacional de Energia Atômica a também convocar uma reunião de emergência para amanhã, na sede do órgão da ONU em Viena. A Agência alertou que um eventual ataque ao reator de Bushehr, cidade portuária ao sul de Teerã, causaria uma "catástrofe nuclear". O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste domingo que "diplomacia não é mais uma opção" e anunciou que embarcaria hoje mesmo para Moscou para ter "conversas sérias" com o presidente Vladimir Putin. A Rússia condenou "veementemente" a ofensiva dos EUA e chamou a ação de "irresponsável" e de "grave violação do direito internacional". A China também "condenou firmemente" os ataques e pediu a Israel um cessar-fogo; a ONU declarou que a ofensiva americana é uma "escalada perigosa". Ministros das Relações Exteriores da União Europeia debaterão a situação nesta segunda-feira. No Brasil, o STF realiza na terça-feira acareações entre Mauro Cid e Braga Netto; e Anderson Torres e Freire Gomes no âmbito do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. As acareações foram solicitadas pelas defesas de Anderson Torres e de Braga Netto na fase de diligências adicionais. No Legislativo a semana só começa na quarta-feira por conta do feriado de São João, e está prevista, no Senado, a votação do projeto que abre novas vagas para deputados. No mesmo dia, o Banco Central divulga ata da última reunião do Copom, que elevou mais uma vez a taxa de juros básica do país na semana passada, com indicativos de como o comitê deverá agir na próxima reunião. No Esporte, o Mundial de Clubes tem a última rodada da fase de grupos e realiza, no fim de semana, as partidas das oitavas de final. Veja outros destaques da semana: SEGUNDA, 23 A Receita Federal divulga contemplados no 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2025.

Partidas do Mundial de Clubes:

16h - Seattle Sounders x PSG

16h - Atlético de Madrid x Botafogo

22h - Inter Miami x Botafogo

22h - Porto x Al Ahly TERÇA, 24 A Câmara e o Senado não terão sessões por conta do feriado de São João.

STF faz acareações entre Mauro Cid e Braga Netto e entre Anderson Torres e Freire Gomes no âmbito do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022.

Banco Central divulga ata da última reunião do Copom, que elevou mais uma vez a taxa de juros básica do país. O documento deve dar indicativos de como o comitê deverá agir na próxima reunião.

Partidas do Mundial de Clubes:

16h - Benfica x Bayern de Munique

16h - Auckland City x Boca Juniors

22h - Los Angeles FC x Flamengo

22h - Espérance x Chelsea QUARTA, 25 STF retoma o julgamento do Marco Civil da Internet com voto do ministro Fachin.

Senado deve votar o projeto que abre novas vagas para deputados.

IBGE divulga IPCA-15, a prévia da inflação para o mês de junho.

Partidas do Mundial de Clubes:

16h - Mamelodi Sundowns x Fluminense

16h - Borussia Dortmund x Ulsan

22h - Internazionale x River Plate

22h - Urawa Red Diamonds x Monterrey QUINTA, 26 Partidas do Mundial de Clubes:

16h - Juventus x Manchester City

16h - Wydad Casablanca x Al Ain

22h - Red Bull Salzburg x Real Madrid

22h - Al Hilal x Pachuca SEXTA, 27 IBGE divulga Censo Demográfico 2022: Fecundidade e migração.

IBGE divulga taxa de desemprego do Brasil no mês de maio.

Ministério do Trabalho divulga dados sobre vagas de emprego no mês de maio. SÁBADO, 28 Mundial de Clubes da Fifa inicia as oitavas de final com jogos às 13h -(1º Grupo A x 2º Grupo B) e às 17h (1º Grupo C x 2º Grupo D). DOMINGO, 29 Manifestação convocada por Jair Bolsonaro na avenida Paulista, em São Paulo..

Pelo Mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio da Áustria.

Mundial de Clubes da Fifa realiza segunda rodada das oitavas de final com jogos às 13h (1º Grupo B x 2º Grupo A) e às 17h (1º Grupo D x 2º Grupo C).