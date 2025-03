Alexandre de Moraes (STF) enviou ontem à Procuradoria-Geral da República as manifestações de defesa dos denunciados no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. A PGR vai avaliar os documentos nesta semana e terá cinco dias para se manifestar sobre os argumentos. Enquanto isso, Jair Bolsonaro convocou um ato para o próximo domingo, no Rio de Janeiro, para pedir anistia para os acusados. Depois disso, pretende organizar mais um protesto em São Paulo, na avenida Paulista, no dia 6 de abril. A semana começa em Brasília com o presidente Lula empossando dois novos ministros do governo já na segunda-feira. Alexandre Padilha, no Ministério da Saúde, e Gleisi Hoffmann, na Secretaria de Relações Institucionais. Na Câmara, os deputados devem votar o projeto de lei que resgata restos a pagar cancelados e libera até R$ 4,6 bilhões de emendas parlamentares bloqueadas em dezembro pelo STF. O texto foi aprovado pelo Senado em fevereiro. Na economia, a expectativa é pela divulgação, na quarta-feira, dos dados da inflação de fevereiro. A prévia do mês, divulgada no último dia 25, ficou abaixo da expectativa de mercado, mas foi a maior variação registrada para o mês desde 2016. O governo está preocupado com o preço dos alimentos e já anunciou medidas para zerar tarifas de importação de alguns produtos. No esporte, Palmeiras e São Paulo disputam amanhã uma vaga na final do Paulistão, e Corinthians e Bahia jogam partidas decisivas pela Libertadores da América na quarta e na quinta. E no domingo, começa a temporada 2025 da Fórmula 1, com o Grande Prêmio da Austrália. Veja outros destaques: SEGUNDA, 10 Presidência da COP30 lança carta com objetivos para a conferência em Belém . O documento será apresentado no Palácio do Itamaraty pelo embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, e por Ana Toni, CEO e diretora-executiva da conferência.

O presidente Lula empossa Alexandre Padilha no Ministério da Saúde e Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais.

Pelo Paulistão, Palmeiras e São Paulo disputam uma vaga na final. TERÇA, 11 A Câmara dos Deputados tem na pauta de votações o projeto de lei que resgata restos a pagar cancelados e libera até R$ 4,6 bilhões de emendas bloqueadas em dezembro. QUARTA, 12 O IBGE divulga os dados da inflação do mês de fevereiro.

O governo dos Estados Unidos divulga inflação ao consumidor de fevereiro.

Entra em vigor a cobrança das novas taxas sobre aço e alumínio impostas pelo governo de Donald Trump.

Pela Libertadores da América, o Corinthians enfrenta a difícil missão de se manter na competição diante do Barcelona, do Equador. Na partida de ida, o time paulista perdeu de 3 a 0. QUINTA, 13 Primeira Turma do STF julga a decisão de Alexandre de Moraes que suspendeu o funcionamento da plataforma Rumble em todo o país.

Pela Libertadores, o Bahia enfrenta o Boston River, do Uruguai. O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0. DOMINGO, 16 Jair Bolsonaro participa na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, de um ato que pede anistia aos denunciados por tentativa de golpe e aos já condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Começa o Mundial de Fórmula 1 2025 com o Grande Prêmio da Austrália.