A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o projeto de lei que define regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Há a expectativa de que o plenário vote a urgência para a tramitação na terça-feira e já comece a discutir o projeto na quarta. A urgência ocorre após as denúncias feitas contra o influenciador Hytallo Santos, que agora está sendo investigado por explorar imagens de crianças e adolescentes nas redes sociais. Na segunda-feira, o Banco Central divulga o IBC-Br, índice considerado a prévia do PIB do país. Embora a expectativa do mercado para o crescimento do PIB em 2025 se mantenha em 2,21%, na última prévia, divulgada em julho, o índice apresentou queda de 0,7%. O presidente Lula assina na terça-feira o decreto que regulamenta a TV 3.0, que será a nova geração da tecnologia de televisão aberta e gratuita brasileira, com mais interatividade e qualidade. Antes disso, na segunda, recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, e, na quinta, viaja para a Colômbia, onde participa de encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. No Esporte, o destaque é o Mundial de Ginástica Rítmica que será realizado no Rio de Janeiro, de 20 a 24 de agosto. É a primeira vez que a competição ocorre na América do Sul e há brasileiras brigando por medalha. E a Libertadores da América realiza os jogos de volta das oitavas de final, com seis clubes brasileiros ainda na disputa. Veja outros destaques: SEGUNDA, 18 Lula recebe, em Brasília, o presidente do Equador, Daniel Noboa.

Começam as inscrições para o Vestibular Fuvest 2026.

Governo envia resposta contra investigação dos EUA sobre o Pix.

BC divulga IBC-Br, a prévia do PIB do país. TERÇA, 19 Lula participa, em Brasília, no lançamento TV 3.0, tecnologia com mais interatividade e qualidade de imagem e som na TV aberta.

Reunião de líderes na Câmara dos Deputados.

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realiza audiência com Simone Tebet para falar da eficiência dos subsídios tributários, financeiros e creditícios da União.

Câmara pode votar projeto de proteção às crianças na internet.

Câmara dos Deputados instala comissão especial que vai debater o projeto que regulamenta transporte por aplicativo.

Câmara dos Deputados instala subcomissão que vai debater a escala de trabalho 6x1.

21h30 - Fluminense x América de Cali QUARTA, 20 Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar o novo código eleitoral.

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados debate impactos das tarifas impostas pelos EUA. Entre os convidados estão os ministros da Fazenda, MDIC, Relações Exteriores e Agricultura.

Jogos da Libertadores:

19h - Estudiantes x Cerro Porteño

21h30 - Internacional x Flamengo QUINTA, 21 Lula viaja para a Colômbia, onde participa de encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.

19h - Godoy Cruz x Atlético-MG SEXTA, 22 24º Fórum Empresarial Lide, no Rio, com André Mendonça, Alexandre de Moraes e governadores Cláudio Castro, Ronaldo Caiado, Gladson Cameli, Paulo Dantas, Renato Casagrande e Fátima Bezerra.

Fim do prazo para plenário virtual do STF decidir sobre caso em que a deputada federal Carla Zambelli perseguiu, armada, um homem em São Paulo.

IBGE divulga Pnad por amostra de domicílios contínua com dados sobre características gerais dos domicílios e moradores.

Limite para a Receita Federal divulgar os contemplados no 4º lote de restituição do IR