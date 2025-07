O PT realiza hoje eleições para escolher o novo presidente, em meio a um debate sobre o reposicionamento do partido e depois de oito anos de gestão de Gleisi Hoffmann. O candidato do presidente Lula, o ex-ministro Edinho Silva, é favorito. O resultado da eleição deve sair amanhã. Também nesta segunda, os principais chefes de Estado dos países do Brics - grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã - estarão no Rio de Janeiro para os dois últimos dias da reunião de cúpula do bloco. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, em declaração final da reunião, o Brics irá condenar os recentes ataques contra o Irã, mas sem mencionar nem Israel nem Estados Unidos, os países responsáveis pelos ataques. Em Brasília, a expectativa da semana é pela movimentação no plenário da Câmara na queda de braço que o Legislativo trava com o Executivo depois que o governo acionou o STF contra a derrubada do decreto do IOF. Os deputados ameaçam colocar em pauta, na quarta-feira, o projeto que pede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Antes disso, na terça, a Justiça argentina julga o pedido de extradição de cinco brasileiros condenados pelo STF pelos atos antidemocráticos. Eles fugiram para o país vizinho e pediram refúgio. A audiência vai decidir se eles irão receber asilo ou serão extraditados. No cenário internacional, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda. Na semana passada, Trump disse que um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza estaria "próximo" e poderia ser concluído "na próxima semana". Ainda nesta semana, o IBGE divulga inflação ao consumidor no mês de junho, e deve sair o laudo da morte de Juliana Marins, a turista brasileira que morreu após cair durante a escalada de um vulcão na Indonésia. A família de Juliana solicitou nova autópsia porque o laudo emitido no local não precisou o momento em que ela morreu. Finalmente, no esporte, na terça e na quarta ocorrem as partidas da semifinal do Mundial de Clubes entre Fluminense e Chelsea e PSG e Real Madrid. A partida da final é no próximo domingo. Veja outros destaques: SEGUNDA, 7 Benjamin Netanyahu se reúne com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Líderes dos países do Brics participam de reunião da cúpula no Rio de Janeiro.

Sai resultado de eleição para presidente do PT. O partido escolhe o novo líder após oito anos de gestão de Gleisi Hoffmann. TERÇA, 8 Justiça argentina julga o pedido de extradição de cinco brasileiros condenados pelo Supremo Tribunal Federal pelos atos de 8 de janeiro e que pediram asilo no país vizinho.

Lula recebe primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Primeiro jogo da semifinal do Mundial de Clubes, 16h (horário de Brasília) entre Fluminense e Chelsea. QUARTA, 9 Plenário da Câmara dos Deputados pode votar o projeto de revisão dos benefícios fiscais. Existe expectativa também de apresentação do novo texto da anistia.

Lula recebe presidente da Indonésia.

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vota PEC da Segurança.

Segunda partida da semifinal do Mundial de Clubes, às 16h (horário de Brasília) entre PSG x Real Madrid. QUINTA, 3 IBGE divulga inflação ao consumidor no mês de junho.

Lula recebe presidente da África do Sul. SEXTA, 4 IBGE divulga Censo Demográfico 2022 - Unidades de Conservação: Principais características das pessoas residentes e dos domicílios, por recortes territoriais e grupos populacionais específicos. DOMINGO, 6 Às 16h - Final do Mundial de Clubes.