O Rio de Janeiro recebe nos dias 6 e 7 de julho a reunião de cúpula do Brics, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e, mais recentemente, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Os presidentes da Rússia e da China, no entanto, não estarão presentes. Vladimir Putin participará por videoconferência e Xi Jinping vai enviar um representante. A expectativa é que a crise no Oriente Médio - principalmente depois que os Estados Unidos atacaram o Irã - permeie as discussões. O presidente Lula participa das reuniões do Brics, mas antes disso vai à Argentina para a 68ª Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires. Esta será a primeira viagem dele ao país após a posse do presidente Javier Milei. No Brasil, o governo federal deve receber nesta semana da Advocacia-Geral da União uma resposta à avaliação técnica que foi solicitada sobre medidas jurídicas que possam ser tomadas para impedir a derrubada do decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras. O Congresso aprovou um decreto legislativo que derrubou o decreto presidencial na última quarta-feira. Na terça-feira, a Polícia Federal vai ouvir simultaneamente o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, e os advogados Eduardo Kuntz, Fábio Wajngarten e Paulo Cunha para apurar a suspeita de obstrução de justiça no julgamento do plano golpista, após denúncias de Mauro Cid. No Esporte, o Mundial de Clubes realiza as partidas das oitavas e das quartas de final, e começa o torneio de Wimbledon de tênis, com participação do brasileiro João Fonseca. Veja outros destaques da semana: SEGUNDA, 30 Lula lança Plano Safra da Agricultura Familiar.

Receita Federal paga o 2º lote de restituição do IR 2025.

Ministério do Trabalho divulga dados sobre criação de vagas de emprego.

Começa o torneio de Wimbledon, que vai de 30 de junho a 13 de julho. O brasileiro João Fonseca estréia contra Jacob Fearnley, ainda sem horário definido.

Partidas do Mundial de Clubes:

Internazionale x Fluminense

Manchester City x Al Hilal TERÇA, 1º Lula anuncia Plano Safra 2025, com linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para produtores rurais. O presidente disse em suas redes sociais que o valor destinado será o maior da história pelo terceiro ano seguido.

Polícia Federal ouve advogados de envolvidos na tentativa de golpe para apurar a suspeita de obstrução da Justiça, após denúncia de Mauro Cid.

Comissão do Orçamento da Câmara discute o Orçamento de 2026 com possível participação da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Plenário da Câmara deve votar urgência para um projeto do Senado que estabelece mecanismos de avaliação e revisão dos benefícios fiscais.

Partidas do Mundial de Clubes:

Real Madrid x Juventus

Borussia Dortmund x Monterrey QUARTA, 2 Lula vai a Salvador e participa da festa da Independência da Bahia.

Câmara dos Deputados faz audiência sobre os planos, metas e estratégias do Ministério das Comunicações e a regulamentação das redes sociais. QUINTA, 3 Lula participa da 68ª Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, Argentina. SEXTA, 4 Começam as quartas de final do Mundial de Clubes com os jogos:

Palmeiras x Chelsea

Inter ou Fluminense x City ou Al Hilal (a definir) SÁBADO, 5 Pelas quartas de final do Mundial de Clubes:

PSG x Flamengo ou Bayern de Munique (a definir)

Real Madrid ou Juventus x Borussia Dortmund ou Monterrey (a definir) DOMINGO, 6 Começa a reunião da cúpula dos Brics, no Rio de Janeiro.

Pelo Mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio da Grã Bretanha.