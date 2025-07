Todas as atenções da semana estarão voltadas para as últimas tentativas de negociar a cobrança da taxa de 50% sobre produtos brasileiros, imposta por Donald Trump para tentar salvar a pele de Jair Bolsonaro no Supremo, e prevista para entrar em vigor nesta sexta-feira. Uma comitiva de oito senadores brasileiros viajou ontem para Washington para tentar negociar uma alternativa. Enquanto isso, no Brasil, o governo apresenta, na segunda-feira, o plano de contingência elaborado por diversos ministérios. Na última quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou que o plano tem propostas "de todo o tipo, inclusive linha de crédito". Neste cenário de incertezas econômicas, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos definem o novo patamar da taxa de juros em mais uma 'super quarta'. O Copom divulga na quarta a nova taxa Selic. A expectativa do mercado é de estabilidade, com previsão de que a Selic permaneça em 15% ao ano no Brasil, e o juro americano se mantenha no intervalo de 4,25% a 4,50%. No STF, os ministros da Primeira Turma começam a interrogar na segunda dez réus do chamado núcleo 3 da trama golpista. O grupo formado por nove militares e um policial federal é acusado de ser responsável por monitorar e executar as ações de sequestro e assassinato de autoridades. No esporte, começam as oitavas de final da Copa do Brasil. Veja outros destaques: SEGUNDA, 28 Governo apresenta plano de contingência para enfrentar a taxação dos EUA de 50% sobre produtos brasileiros.

Comitiva de senadores brasileiros visita residência oficial da embaixadora do Brasil em Washington e, na parte da tarde, encontra lideranças empresariais e representantes do Brazil-U.S. Business Council, em Washington.

STF interroga mais 10 réus do núcleo 3 da trama golpista. TERÇA, 29 Começam as oitavas de final da Copa do Brasil com o jogo:

19h - Botafogo x Red Bull Bragantino QUARTA, 30 Banco Central define novo patamar da taxa Selic.

Comitiva de senadores que viajou para os Estados Unidos para tentar negociar as taxas impostas a produtos brasileiros concede entrevista coletiva na embaixada do Brasil em Washington.

Jogos da Copa do Brasil:

19h00 - CSA x Vasco

19h30 - Bahia x Retrô

19h30 - Cruzeiro x CRB

21h30 - Internacional x Fluminense

21h30 - Corinthians x Palmeiras QUINTA, 31 Receita Federal paga 3º lote de restituição do Imposto de Renda.

IBGE divulga taxa de desemprego do mês de junho.

Jogos da Copa do Brasil:

19h30 - São Paulo x Athletico

21h30 - Flamengo x Atlético-MG SEXTA, 1º Tarifas de 50% sobre produtos brasileiros impostas por Donald Trump entram em vigor. DOMINGO, 3 Pelo Mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio da Hungria.