A semana começa com o interrogatório do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, na ação que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. A Primeira Turma do STF começa a ouvir os réus da ação e o primeiro é Cid, porque ele foi delator. No decorrer da semana também serão interrogados - por ordem alfabética - Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Netto. Todos eles são do chamado "núcleo crucial" da trama. No cenário econômico, o IBGE divulga, na terça, a inflação ao consumidor do mês de maio. A prévia divulgada no último dia 27 mostrou que o índice perdeu força e fechou o mês em 0,36%. Atenções voltadas também para a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que receberá o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo dos Estados Unidos também divulga a inflação do mês, na quarta-feira. Por lá, o índice caiu 0,1 ponto percentual em abril, em relação a março, e fechou em 2,3% no acumulado de 12 meses. O controle da inflação impacta diretamente sobre a manutenção das taxas de juros, que Donald Trump pressiona para que sejam reduzidas. No Esporte, a seleção brasileira de Carlo Ancelotti entra em campo pela segunda vez na terça, contra o Paraguai, em mais uma partida pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O Brasil está em quarto lugar do seu grupo. Ainda nesta semana, começa no sábado, nos Estados Unidos, o Super Mundial de Clubes com a partida entre Al Ahly X Inter Miami. O Palmeiras e o Botafogo entram em campo no domingo, contra o Porto e contra o Seattle Sounder, respectivamente. Veja outros destaques da semana: SEGUNDA, 9 Começam os interrogatórios dos réus do chamado 'núcleo crucial' da tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. O primeiro a ser ouvido é Mauro Cid e depois serão ouvidos todos os outros réus, em ordem alfabética. Os interrogatórios podem se estender até a sexta-feira.

Enviados da China e dos Estados Unidos se reúnem em Londres para discutir um acordo comercial entre os dois países. O encontro foi anunciado na quinta-feira, após uma conversa telefônica entre Donald Trump e Xi Jinping. No começo de maio, os dois países concordaram em reduzir as tarifas mútuas por 90 dias enquanto buscam um acordo definitivo. TERÇA, 10 IBGE divulga inflação ao consumidor do mês de maio.

Pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Paraguai. Jogam ainda Uruguai contra Venezuela e Argentina contra Colômbia.

Câmara dos Deputados pode votar projeto que derruba a elevação das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, segundo o presidente da casa, Hugo Motta. Medida foi anunciada pelo governo na semana retrasada. QUARTA, 11 STF retoma julgamento sobre artigo 19 do Marco Civil da Internet que discute a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos postados pelos usuários.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência na comissão de Finanças e Tributação.

Estados Unidos divulgam inflação ao consumidor do mês de maio. QUINTA, 12 Presidente Lula recebe visita oficial da princesa Kako, do Japão

Jair Bolsonaro inicia turnê no Rio Grande do Norte com o senador Rogério Marinho. SEXTA, 13 Presidente Lula participa da Reunião de Cúpula Brasil-Caribe, em Brasília.

Terminam os interrogatórios dos réus da trama golpista, no STF.

Começa no Rio de Janeiro a Bienal do Livro, que vai até o dia 22 de junho. SÁBADO, 14 Começa a Copa do Mundo de Clubes. A primeira partida será entre Al Ahly X Inter Miami. DOMINGO, 15 Presidente Lula participa da cúpula do G7, no Canadá.

Pela Copa do Mundo de Clubes jogam:

Bayern de Munique x Auckland City PSG x Atlético de Madri Palmeiras x Porto Botafogo x Seattle Sounders Pelo Mundial de F1, os pilotos disputam o Grande Prêmio do Canadá.