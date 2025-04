A Primeira Turma do Supremo Tribunal começa a decidir na terça-feira se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado "núcleo dois" dos acusados de tentativa de golpe de Estado. A denúncia afirma que esse núcleo seria o responsável por garantir Jair Bolsonaro na Presidência após a derrota para Lula nas eleições. Fazem parte dos denunciados o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques; o general Mário Fernandes; o ex-assessor de Bolsonaro Felipe Martins; o coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara; e os delegados da Polícia Federal Fernando de Sousa Oliveira e Marília Ferreira de Alencar. Na sexta-feira, o STF retoma, no plenário virtual, o julgamento da cabeleireira Débora dos Santos, a mulher que pichou a estátua do STF, após pedido de vistas do ministro Luiz Fux. Enquanto isso, no Congresso Nacional a expectativa é que o presidente da Câmara, Hugo Motta, analise o requerimento de urgência protocolado pelo PL para colocar em votação no plenário o projeto que pede a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. No cenário econômico, o IBGE divulga na sexta a prévia da inflação do mês de abril. No mês de março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou com alta de 0,56%, mas com desaceleração de 0,75 ponto percentual em comparação ao índice de 1,31% de fevereiro. E na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para discutir o projeto da reforma do Imposto de Renda. No esporte, os clubes brasileiros entram em campo para mais uma rodada da fase de grupos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Veja outros destaques: TERÇA, 22 Presidente Lula recebe visita oficial de Gabriel Boric, presidente do Chile.

A Primeira Turma do STF começa a analisar se aceita a denúncia da PGR de tentativa de golpe contra o núcleo 2, que inclui o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, o general Mário Fernandes e o ex-assessor de Bolsonaro Felipe Martins.

Pela Libertadores jogam: LDU x Flamengo e Internacional x Nacional-URU.

Pela Copa Sul-Americana: Vasco x Lanús QUARTA, 23 Segundo dia do julgamento do núcleo 2 do golpe no STF.

Fernando Haddad discute o projeto da reforma do Imposto de Renda na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

Jogos da Libertadores: Libertad-PAR x São Paulo; Estudiantes x Botafogo e Bucaramanga x Fortaleza.

Copa Sul-Americana: Unión Española x Fluminense; Vitória x Cerro Largo; Caracas x Atlético-MG. QUINTA, 24 Presidente Lula vai a Rondônia para anunciar investimentos em educação, habitação e agricultura familiar

Pela Libertadores jogam: Bolívar x Palmeiras e Bahia x Atlético Nacional

Pela Copa Sul-Americana: Corinthians x Racing-URU; Godoy Cruz x Grêmio e Palestino x Cruzeiro. SEXTA, 25 IBGE divulga prévia da inflação do mês de abril.

1ª Turma do STF retoma, no plenário virtual, o julgamento da cabeleireira Débora dos Santos, a mulher que pichou a estátua do STF, após pedido de vistas de Luiz Fux.

Presidente Lula faz entregas do programa Terra da Gente em Paraupebas, no Pará. DOMINGO, 27 Vaticano canoniza o jovem italiano chamado de 'padroeiro da internet'. O italiano Carlo Acutis, que morreu aos 15 anos, em 2006, era conhecido por difundir sua fé e ajudar pessoas pela internet. A Igreja atribui a um milagre de Acutis a cura do brasileiro Matheus Vianna.