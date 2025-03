As atenções estarão voltadas para Brasília nesta semana porque a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal julga, a partir de terça, se aceita a denúncia contra Jair Bolsonaro e mais sete pessoas por tentativa de golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin irão participar do julgamento da denúncia, apesar de a defesa de Bolsonaro ter pedido o afastamento deles. Também nesta semana, o plenário virtual do Supremo conclui o julgamento da ação em que a deputada federal Carla Zambelli é ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, defendeu que ela seja condenada a 5 anos e 3 meses de prisão. Três ministros já votaram pela condenação, e o prazo para a conclusão da votação acaba na sexta-feira. Está marcada para esta segunda uma paralisação nacional de entregadores por melhores condições de trabalho. O movimento realiza um ato em São Paulo, na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, a partir das 10h. A capital paulista também vai enfrentar, na quarta, uma greve de ferroviários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos em protesto contra a privatização de três linhas. No cenário econômico, o IBGE divulga na quinta a prévia da inflação do mês de março e, na sexta, dados sobre emprego e desemprego. O Banco Central também divulga a ata da última reunião do Copom que definiu a alta da taxa básica de juros, com as indicações de como a Selic deve variar nos próximos meses. No esporte, a seleção brasileira enfrenta a Argentina em mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo, na terça. A semana terá ainda Corinthians e Palmeiras jogando pelo título do Campeonato Paulista, na quinta, e a primeira rodada do Brasileirão, no sábado. Veja outros destaques: SEGUNDA, 24 Plenário virtual do STF segue julgando até sexta ação em que a deputada federal Carla Zambelli é ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O placar está em 3 a 0 pela condenação.

de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O placar está em 3 a 0 pela condenação. O presidente Lula chega a Tóquio , no Japão, para visita oficial.

, no Japão, para visita oficial. Entregadores realizam paralisação nacional , com um ato previsto para ocorrer na Praça Charles Miller, em São Paulo.

, com um ato previsto para ocorrer na Praça Charles Miller, em São Paulo. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, pede desculpas públicas a famílias de desaparecidos na ditadura , em cerimônia que ocorre no cemitério de Perus, na capital paulista. Na região, foi encontrada, em 1990, uma vala com ossadas de vítimas do regime de exceção.

, em cerimônia que ocorre no cemitério de Perus, na capital paulista. Na região, foi encontrada, em 1990, uma vala com ossadas de vítimas do regime de exceção. A Confederação Brasileira de Futebol realiza eleições presidenciais. A CBF deve reeleger Ednaldo Rodrigues depois da desistência da candidatura do ex-jogador Ronaldo. TERÇA, 25 A 1ª Turma do STF realiza sessões às 9h30 e às 14h para julgar se aceita a denúncia contra Bolsonaro e mais sete indiciados por tentativa de golpe de Estado.

e mais sete indiciados por tentativa de golpe de Estado. O Banco Central divulga ata da última reunião do Copom .

. A seleção brasileira de futebol joga contra a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Também jogam: Bolívia x Uruguai e Colômbia x Paraguai. QUARTA, 26 Em São Paulo está marcada uma greve dos ferroviários da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos. A categoria protesta contra a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos. A categoria protesta contra a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. O presidente Lula viaja para Hanói, no Vietnã. QUINTA, 27 O IBGE divulga a prévia da inflação do mês de março.

do mês de março. O Banco Central divulga o Relatório Trimestral de Inflação .

. Corinthians e Palmeiras jogam a final do Campeonato Paulista. A partida será realizada na Neo Química Arena, e o Timão joga por um empate, já que venceu o primeiro duelo por 1 a 0. SEXTA, 28 A 2ª Turma do STF julga no plenário virtual a anulação de atos da Lava Jato contra Antonio Palocci . Na semana passada, o ministro Dias Toffoli anulou todos os atos praticados em procedimentos penais instaurados contra o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil com base no entendimento de que foi ilegal a condução dos processos.

. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli anulou todos os atos praticados em procedimentos penais instaurados contra o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil com base no entendimento de que foi ilegal a condução dos processos. IBGE divulga taxa de desemprego do mês de fevereiro.

do mês de fevereiro. Ministério do Trabalho divulga dados sobre vagas de emprego de fevereiro. DOMINGO, 30 Está marcado para ocorrer em várias cidades do país um protesto contra o projeto que pede anistia aos indiciados e já condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.