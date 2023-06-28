A semana começa com o governo e o Congresso em movimento simultâneo: enquanto o Planalto tenta destravar medidas econômicas e consolidar programas sociais, o STF volta a julgar a Ferrogrão, um projeto bilionário do agronegócio que opõe interesses ambientais e logísticos. O tribunal também discute a aplicação do Estatuto do Idoso a contratos antigos de planos de saúde. No Legislativo, as MPs 1.303 e 1.309, que mexem com crédito e orçamento, voltam à pauta, junto de debates sobre a regulamentação de trabalhadores por aplicativo. Na economia, a semana é densa: IPCA e inflação da construção (quinta), inflação ao produtor e indústria regional (sexta), além de novos dados do mercado de trabalho nos EUA e das atas do Federal Reserve.

Lá fora, terça marca dois anos do ataque do Hamas e, na quarta, a Justiça argentina anuncia o veredito sobre o atentado contra Cristina Kirchner. Na cultura, há estreias esperadas no cinema e no streaming, de Tron: Ares a A Mulher na Cabine 10. No esporte, a agenda traz Libertadores Feminina, Eliminatórias Europeias, amistosos da Seleção, UFC Rio e Brasileirão. SEGUNDA, 6/10 Economia - 6h - Zona do Euro: vendas do varejo (ago/25) - 8h25 - BC divulga Relatório Focus - 15h - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio divulga balança comercial (set/25) Política - 16h - CPMI do INSS ouve Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti - TRE-SP entrega Colar do Mérito Eleitoral a Tarcísio e ministros do STJ - 15h40 - Lula encontra Luis Arce, presidente da Bolívia, em Imperatriz (MA) - 17h - Lula entrega 2.837 unidades do Minha Casa Minha Vida Esportes - Libertadores Feminina - 20h: São Paulo x Colo-Colo TERÇA, 7/10 Economia - 8h25 - BC atualiza valores esquecidos a receber - 9h30 - EUA: balança comercial (ago/25) - 10h - Anfavea: produção e venda de veículos (set/25) Política - Caminhada pela anistia, em Brasília, convocada por Silas Malafaia - 9h - Comissão Mista pode votar a MP 1.303 (crédito e orçamento) - 14h30 - Comissão Mista discute MP 1.309 (Plano Brasil Soberano) - 15h - Comissão especial debate regulamentação de trabalhadores por aplicativo Internacional - Dois anos do ataque do Hamas QUARTA, 8/10 Economia - 10h - IBGE divulga Anuário Estatístico do Brasil (2024) - 16h - Fed divulga atas da última reunião de política monetária Política e Judiciário - Audiência de Carla Zambelli na corte italiana - 9h30 - Comissão Mista retoma debate da MP 1.309 - 10h - Comissão de Finanças discute mercado ilegal de bebidas - STF julga Ferrogrão e aplicação do Estatuto do Idoso em planos de saúde Entenda o caso Ferrogrão:

A Ferrogrão é um projeto de ferrovia de 933 km para ligar Sinop (MT) ao porto de Miritituba (PA), escoando soja e milho do Centro-Oeste pelo Arco Norte. A obra está suspensa desde 2021, após decisão do ministro Alexandre de Moraes que questionou a redução da área do Parque Nacional do Jamanxim, feita por medida provisória. O julgamento no STF vai definir se o traçado atual pode seguir ou se precisará ser redesenhado. Internacional - Veredito sobre tentativa de assassinato de Cristina Kirchner Cultura - Estreia: Caramelo (Netflix) Esportes - Libertadores Feminina - 20h: Independiente Santa Fe x Corinthians - Brasileirão - 19h: Atlético-MG x Sport | 21h: Mirassol x Fluminense QUINTA, 9/10 Economia - 5h - China: reservas cambiais (set/25) - 9h - IBGE divulga IPCA e inflação da construção (set/25) - 9h30 - EUA: pedidos de seguro-desemprego e discurso do presidente do Fed - 10h - IBGE divulga dados do Censo 2022 sobre deslocamentos, trabalho e rendimentos Judiciário e Política - STF julga critérios de promoção de juízes e direito ao silêncio na prisão Cultura - Estreias no cinema: Tron: Ares, Ruídos, Perrengue Fashion, O Último Episódio Esportes - Amistoso - 15h45: Inglaterra x País de Gales - Libertadores Feminina - 20h: Olimpia x São Paulo - Eliminatórias Europeias - 15h45: Malta x Holanda SEXTA, 10/10 Economia - 9h - IBGE divulga inflação ao produtor e produção industrial regional (ago/25) - 9h30 - EUA: taxa de desemprego (set/25) - 10h - IBGE divulga dados sobre segurança alimentar (2024) Cultura - Estreia: A Mulher na Cabine 10 (Netflix) Esportes - Amistoso - 8h: Coreia do Sul x Brasil - Eliminatórias Europeias - 15h45: França x Azerbaijão; Alemanha x Luxemburgo; Bélgica x Macedônia do Norte FIM DE SEMANA SÁBADO, 11/10 - UFC Rio - 17h: Do Bronxs x Gamrot - Eliminatórias Europeias - 15h45: Portugal x Irlanda; Estônia x Itália; Espanha x Geórgia - Brasileirão - 19h: Palmeiras x Juventude DOMINGO, 12/10 - Eliminatórias Europeias - 13h: Holanda x Finlândia NA PRÓXIMA SEGUNDA, 13/10 - Tênis - ATP 250 de Bruxelas (com João Fonseca) - Eliminatórias Europeias - Islândia x França; Irlanda do Norte x Alemanha; País de Gales x Bélgica