A semana começa marcada pela posse de Edson Fachin como presidente do STF, com Alexandre de Moraes como vice. O tribunal terá agenda carregada nos próximos dias: julgamentos no plenário físico e virtual vão tratar de temas que vão da promoção de juízes ao vínculo de motoristas de aplicativos.

Em Brasília, a pauta legislativa gira em torno do projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, previsto para votação na quarta-feira, além da discussão do plano Brasil Soberano em comissão mista. Lula participa em Brasília da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres e, no fim da semana, cumpre agendas no Pará, incluindo visita às obras da COP30 em Belém.

No campo econômico, destaque para a divulgação dos dados de inflação, emprego e produção industrial no Brasil, além de indicadores relevantes nos Estados Unidos e na Europa.

No exterior, continuam os discursos e encontros paralelos da Assembleia Geral da ONU, manifestações em várias capitais e eleições na Europa.

Na cultura, estreias de filmes e séries movimentam cinemas e plataformas de streaming. No esporte, semana cheia: Brasileirão, Champions League, Libertadores Feminina, Mundial Sub-20, Fórmula 1 e UFC.

Veja os principais destaques:

SEGUNDA, 29/9

Economia:

8h - FGV divulga IGP-M (set/25)

8h25 - BC divulga relatório Focus

8h30 - Estatísticas monetárias e de crédito (ago/25)

9h - Relatório Firmus com expectativas de empresas não financeiras

14h30 - Caged (ago/25)

Política e Judiciário:

16h - Posse de Edson Fachin (STF)

16h - CPMI do INSS ouve Fernando dos Santos e Carlos Roberto Ferreira Lopes

Lula participa da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres

STF (plenário virtual) analisa prisão de investigados e concessões florestais

Protesto na Alesp contra vetos de Tarcísio

Tarcísio visita Bolsonaro em Brasília

Esportes:

Brasileirão - 20h: São Paulo x Ceará

Paulista Feminino - 17h: RB Bragantino x Realidade Jovem

Mundial Sub-20 - 17h: França x África do Sul

Inglês - 16h: Everton x West Ham

TERÇA, 30/09

Economia:

Receita paga último lote da restituição do IR 2025

Ministério do Planejamento detalha bloqueio de R$ 1,4 bilhão

3h - Reino Unido divulga PIB (2T25).

8h30 - Estatísticas fiscais (ago/25)

9h - IBGE divulga taxa de desemprego (ago/25)

10h15 - FGV divulga incerteza econômica (set/25)

11h - EUA: confiança do consumidor (set/25)

Política:

Reunião de líderes na Câmara define pauta da semana

14h30 - Comissão da MP 1.309 (plano Brasil Soberano)

Esportes:

Brasileirão - 21h30: Atlético-MG x Juventude

Champions League - Real Madrid, Internazionale, Chelsea, Atlético de Madri, Liverpool, Bayern e outros em campo

QUARTA, 1º/10

Economia:

6h - Zona do Euro divulga inflação ao consumidor (set/25)

Política e Judiciário:

Câmara deve votar projeto de isenção do IR

14h - Ministra Macaé Evaristo apresenta agenda de Direitos Humanos

STF julga vínculos empregatícios de motoristas de aplicativos

Esportes:

15h - Convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra Coreia do Sul e Japão

Brasileirão - Palmeiras x Vasco; Internacional x Corinthians; Botafogo x Bahia; Santos x Grêmio

Mundial Sub-20 - Brasil x Marrocos; Argentina x Austrália

Champions League - Barcelona x PSG; Arsenal x Olympiacos; Borussia Dortmund x Athletic Bilbao e outros

Cultura:

Estreia de Fortuna (Apple TV)

QUINTA, 2/10

Economia:

5h - Fipe divulga inflação em SP (set/25)

6h - Zona do Euro divulga taxa de desemprego (ago/25)

9h30 - EUA divulgam pedidos de seguro-desemprego

10h - IBGE divulga fluxos de turistas nacionais (2024)

Política e Judiciário:

STF julga critérios de promoção de juízes

STF discute direito ao silêncio na prisão

Lula visita a Ilha de Marajó (PA)

Esportes:

Libertadores Feminina - 16h: Corinthians x Independiente Del Valle; 20h: ADIFFEM x Ferroviária

Brasileirão - Vitória x Ceará; Fortaleza x São Paulo; Flamengo x Cruzeiro

Paulista Feminino - 17h: Santos x RB Bragantino

Mundial Sub-20 - EUA x França

Cultura:

Estreias no cinema - Coração de Lutador - The Smashing Machine, Goat, Malês, Os Estranhos: Capítulo 2

Estreia de Vermelho Sangue (Globoplay)

SEXTA, 3/10

Economia:

7h - Zona do Euro divulga inflação ao produtor (ago/25)

9h - IBGE divulga produção industrial (ago/25)

9h30 - EUA: taxa de desemprego e payroll (set/25)

Política:

Lula visita obras da COP30 em Belém (PA)

Esportes:

Fórmula 1 - GP de Singapura (treinos livres)

Libertadores Feminina - 20h: São Paulo x San Lorenzo

Cultura:

Estreias na Netflix - Monstro: A História de Ed Gein e Steve

FIM DE SEMANA

Sábado, 4/10:

UFC 320 - Poatan x Ankalaev 2

Fórmula 1 - treino classificatório em Singapura

Brasileirão - Corinthians x Mirassol; Fluminense x Atlético-MG

Mundial Sub-20 - Espanha x Brasil

Domingo, 5/10:

Fórmula 1 - GP de Singapura.

Brasileirão - São Paulo x Palmeiras, Bahia x Flamengo, Vasco x Vitória

Libertadores Feminina - Corinthians x Always Ready; Alianza Lima x Ferroviária