Entra em vigor na próxima quarta-feira a tarifa de 50% para produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. O decreto de Donald Trump foi assinado no dia 30 de julho e previa o início da cobrança em sete dias a partir daquela data. Apesar de o governo americano ter retirado do decreto quase 700 produtos brasileiros, o governo segue em negociações para amenizar a cobrança e, ao mesmo tempo, a equipe econômica trabalha nas medidas internas para lidar com ela. O presidente Lula só deve anunciar o pacote de medidas depois que as tarifas entrarem em vigor. Ainda no campo econômico, o Banco Central divulga na terça a ata da última reunião do Comitê de Política Econômica, que decidiu por manter a taxa de juros básica do país em 15% ao ano. O documento deve informar como o Copom deve se comportar nas próximas reuniões, sinalizando em que patamar os juros devem fechar o ano. Na sexta-feira, a Primeira Turma do STF começa a julgar a ação penal contra a antiga cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, acusada de omissão durante os atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PMDF tinha informantes nos movimentos golpistas e informações que evidenciavam a necessidade de ação preventiva e, apesar de terem meios para evitar os ataques na Praça dos Três Poderes, a cúpula da corporação teria se omitido. Nesta segunda, o senador Marcos do Val retorna ao Brasil e pode ser preso, depois de ter viajado para os Estados Unidos tendo ordem do STF para recolher e cancelar seus passaportes. O senador teria viajado com seu passaporte diplomático, que não foi apreendido. Ele é alvo de duas investigações no STF: por suposta tentativa de golpe de Estado, e por participação em uma campanha de intimidação de autoridades envolvidas nas investigações contra Jair Bolsonaro e aliados. A defesa do senador apresentou um pedido de habeas corpus preventivo para que ele não seja preso ao desembarcar no país. No esporte, ocorrem os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Veja outros destaques: SEGUNDA, 4 Senador Marcos do Val desembarca em Brasília e pode ser preso por ter viajado para os Estados Unidos com passaporte diplomático, contrariando determinação do STF.

Ministério do Trabalho divulga Caged do mês de junho com dados sobre vagas de emprego. Na semana passada, dados do IBGE mostraram que a taxa de desemprego no Brasil foi de 5,8% no segundo trimestre de 2025, o que representa o menor valor da série histórica iniciada em 2012. TERÇA, 5 Governo federal lança programa que deve garantir gás de cozinha gratuito a 17 milhões de famílias

Banco Central divulga ata da reunião do Copom que decidiu por manter a taxa Selic em 15% ao ano. O documento deve dar indicações de como o comitê pretende agir nas próximas reuniões.

Plenário da Câmara dos Deputados deve votar urgência de projeto sobre proteção de crianças e adolescentes na internet, obrigando provedores a criar ferramentas para verificar a idade dos usuários. QUARTA, 6 Entra em vigor a tarifa de 50% para produtos exportados pelo Brasil aos EUA. O decreto de Donald Trump foi assinado no dia 30 de julho e previa o início da cobrança em 7 dias a partir daquela data.

Ministro Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, comparece à Comissão de Comunicação da Câmara.

Ministra da Cultura, Margareth Menezes, fala sobre regulamentação do streaming no Brasil na Comissão de Cultura da Câmara.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai à comissão mista que analisa a medida que aumenta impostos.

Jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil:

19h - Atlético-MG x Flamengo

19h - Red Bull Bragantino x Botafogo

19h30 - Athletico x São Paulo

19h30 - Retrô x Bahia

21h30 - Fluminense x Internacional

21h30 - Palmeiras x Corinthians QUINTA, 7 Tarifas recíprocas para produtos exportados aos EUA por diversos países do mundo entram em vigor.

Jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil:

20h - Vasco x CSA

21h - CRB x Cruzeiro SEXTA, 8 STF começa a julgar o alto escalão da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023.

Termina o prazo de 10 dias dado por Donald Trump no dia 29 de julho para Vladimir Putin encerrar a guerra contra a Ucrânia. SÁBADO, 9 Acidente com avião da Voepass em Vinhedo, interior de São Paulo, completa um ano. A queda da aeronave deixou 62 mortos e até hoje a FAB não terminou as investigações sobre as causas do acidente.