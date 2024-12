A grande expectativa da semana que antecede o Natal é sobre a votação do pacote de gastos apresentado pelo governo antes do início do recesso parlamentar, previsto para a segunda-feira da próxima semana, dia 23. As medidas, que preveem uma economia de R$ 70 bilhões em 2025 e 2026, precisam passar pela Câmara e pelo Senado. Na quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ser "plenamente possível" votar os projetos até esta sexta-feira. A articulação para a votação dos projetos deve ganhar o reforço do presidente Lula, que recebeu alta hoje do Hospital Sírio-Libanês, onde passou por um procedimento de drenagem de um hematoma cerebral, decorrente da queda que sofreu em outubro, no banheiro de casa em Brasília. Ainda na política, as atenções também estarão voltadas aos desdobramentos da prisão pela Polícia Federal do general Braga Netto, ocorrida ontem. Nos Estados Unidos, o Fed faz sua última reunião antes da posse de Donald Trump, e economistas preveem um corte de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros. Abaixo, mais informações sobre esses e outros destaques. SEGUNDA, 16 O plenário da Câmara dos Deputados discute e deve iniciar a votação de pontos do pacote de corte de gastos e da reforma tributária. Segundo e último dia de provas da segunda fase da Fuvest, o vestibular para a Universidade de São Paulo. TERÇA, 17 Há a expectativa de que a Câmara dos Deputados vote Câmara a reforma tributária e o pacote de corte de gastos, que seguem para o Senado. A Comissão Mista de Orçamento deve votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025. O Banco Central divulga a ata da reunião do Copom na semana passada, que elevou a Selic em um ponto percentual, para 12,25%. A expectativa está voltada para as explicações sobre como os diretores votaram, já que o comunicado divulgado após a reunião não indicou unanimidade na decisão. QUARTA, 18 O banco central americano anuncia a nova taxa de juros básica dos Estados Unidos. Cerca de 90% dos economistas consultados em enquete pela agência de notícias Reuters esperam uma queda de 0,25 ponto percentual, o que reduziria a taxa para o intervalo entre 4,25% e 4,5%. Será a última reunião do Fed antes da posse de Donald Trump, cujas propostas econômicas, como a elevação de impostos de importação, são amplamente consideradas inflacionárias. O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais por conteúdos postados pelos seus usuários. O Real Madrid enfrenta o Pachuca, do México, pela final da Copa Intercontinental da Fifa, às 14h, no Estádio 974, em Doha, no Catar. O Botafogo foi desclassificado do torneio na primeira rodada, ao perder do time mexicano por três a zero na quarta-feira. QUINTA, 19 A partir desta quinta, o presidente Lula está liberado pelos médicos para viajar e voltar a Brasília. O IBGE divulga resultados do Censo Indígena: Principais características das pessoas e dos domicílios. 'Avatar: Fogo e Cinzas' estreia no cinemas. A animação é o terceiro episódio da saga campeã de bilheteria, com roteiro e direção de James Cameron. SEXTA, 20 O IBGE divulga resultados da Pnad Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2023. Último dia útil antes do início do recesso parlamentar e do Judiciário.