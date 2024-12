O relator da reforma tributária na Câmara inclui de volta bebidas açucaradas, como refrigerantes, no "imposto do pecado", que tem uma alíquota mais alta com o objetivo de desestimular o consumo. Reginaldo Lopes (PT) também cortou o benefício fiscal para contas de água e esgoto.

A votação, prevista para a noite de ontem, foi marcada para hoje. Se aprovado, o texto vai para a sanção do presidente Lula. Lopes afirmou que o relatório reduz a alíquota padrão do Imposto sobre Valor Agregado em 0,7%, na comparação com o texto que saiu do Senado. "Quero garantir ao Parlamento que não teremos alíquota superior a 26,5%", afirmou.

O dólar fechou ontem no maior valor nominal da história em relação ao real. No dia, a moeda americana teve alta de 1,03% e chegou ao final do pregão cotada a R$ 6,091. A desvalorização do real ocorreu apesar de o Banco Central ter realizado dois leilões de dólar no valor total de US$ 4,6 bilhões.

De acordo com a apuração da colunista do UOL Raquel Landim, o objetivo dos leilões não é baixar cotação, mas atender a uma demanda excepcional por dólares para a remessa de lucros ao exterior, comum nessa época do ano, mas agravada pelo temor de taxação de dividendos a partir de 2025. Segundo analistas do mercado financeiro ouvidos pela Folha de S.Paulo, a alta do dólar é reflexo da desconfiança de investidores em relação à política econômica do governo.

Uma adolescente de 15 anos matou um estudante e um professor e deixou seis pessoas feridas durante um ataque na escola Abundant Life Christian School, em Madison, Wisconsin (EUA), nesta segunda. Em seguida, ela se matou. Segundo a polícia, a atiradora era provavelmente uma estudante da escola. Duas das vítimas estão internadas em estado grave.

De acordo com a revista EducationWeek, houve 38 ataques a tiros com 69 vítimas, 16 das quais fatais, nos Estados Unidos neste ano. O balanço não inclui o episódio de ontem.

Um caminhão-pipa comprado com dinheiro público de uma emenda parlamentar foi usado em uma vaquejada no parque privado do presidente da Câmara, Arthur Lira, na cidade de Pilar, a 36 km de Maceió. O veículo foi adquirido originalmente pela Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e doado à Prefeitura de Teotônio Vilela (AL). Tanto o superintendente da Codevasf à época da doação como o prefeito são primos de Lira.

O caminhão foi avaliado em R$ 380 mil. Arthur Lira e a Prefeitura de Teotônio Vilela foram procurados pela reportagem da Folha de S.Paulo, mas não se manifestaram. A Codevasf está no centro de uma investigação do TCU sobre o mau uso de R$ 3,5 bilhões de verbas de emendas parlamentares durante o governo Bolsonaro. A empresa diz que "buscará informações sobre o uso do caminhão doado no evento mencionado".

O chanceler alemão, Olaf Scholz, perdeu ontem o voto de confiança do Parlamento. Por 394 votos a 207 (e 116 abstenções), os deputados alemães derrubaram o governo, e o país deve ter eleições antecipadas em 23 fevereiro. O pedido da votação de confiança foi feito pelo próprio Scholz, que esperava a derrota. No cálculo de Scholz, que perdeu a maioria parlamentar ao demitir o ministro das Finanças Christian Lindner, a antecipação das eleições pode ajudar seu Partido Social-Democrata a conseguir montar outra coalizão majoritária.

No entanto, com a economia alemã estagnada e a popularidade de Scholz em baixa, a tarefa não será fácil. Segundo pesquisas de intenção de voto, o Partido Democrata Cristão, da ex-primeira-ministra Angela Merkel, lidera as preferências dos eleitores, com mais de dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha.