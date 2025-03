A Agência Brasileira de Inteligência executou uma ação hacker contra autoridades do governo do Paraguai, de acordo com apuração exclusiva do colunista do UOL Aguirre Talento. O planejamento da operação de espionagem teve início ainda na gestão da agência durante o governo Bolsonaro, mas a ação foi executada com a autorização do atual diretor da Abin de Lula, Luiz Fernando Corrêa. Segundo o colunista, a ação invadiu computadores para obter informações sigilosas relacionadas à negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, que é objeto de disputa comercial entre os dois países há muitos anos. A operação teria acontecido meses antes de o governo brasileiro fechar um novo acordo sobre os valores pagos ao Paraguai por energia vendida ao Brasil, em maio de 2024. A PF apura agora se a operação teve caráter ilegal. Leia mais.

Mais de 500 réus do 8/1 fizeram acordos para não ir a julgamento, diz STF. Ao menos 546 pessoas indiciadas pelos atos golpistas de 8/1 firmaram acordos com a Procuradoria-Geral da República para escapar de condenações. Outros 237 rejeitaram a proposta da PGR e foram condenadas nos últimos meses, com pena de um ano de reclusão, que acabou substituída por medidas alternativas, como a prestação de serviços comunitários e a proibição de usar redes sociais. A diferença principal entre os dois grupos é que os acusados que rejeitaram o acordo passarão a ter uma condenação criminal como antecedente. Os que fizeram os acordos tiveram que confessar os crimes e cumprir obrigações, além de se comprometer a pagar multas que variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil. Já os réus que não aceitaram a proposta também terão que pagar uma multa e uma indenização de R$ 5 milhões, que será dividida entre todos os outros condenados. Saiba mais.

Movimentos e esquerda fazem ato e pedem prisão de Bolsonaro. Manifestação convocada por movimentos sociais de esquerda contra a anistia aos indiciados e condenados pelos atos golpistas e pela prisão de Jair Bolsonaro reuniu cerca de 6 mil pessoas ontem em São Paulo, segundo números do Monitor do Debate Político. Os organizadores defendem que estavam presentes 25 mil pessoas. Os manifestantes também lembraram os 61 anos do golpe militar de 31 de março de 1964 e caminharam até o local onde ficava o Doi-Codi, centro de tortura durante a ditadura. Apesar de o número de manifestantes ser considerado pequeno, os organizadores defenderam a mobilização como uma forma de demonstração de resistência.

Entregadores de aplicativos anunciam greve para hoje e amanhã. Os trabalhadores anunciaram pelas redes sociais uma paralisação nacional para reivindicar melhores condições de trabalho e reajuste de remuneração. Entre as principais demandas da mobilização estão: o estabelecimento de uma taxa mínima de R$ 10 por entrega, o aumento do valor pago por quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50, a limitação do raio de atuação das bicicletas para até três quilômetros e o pagamento integral por pedidos agrupados. Saiba o que dizem as empresas.

Lula deve procurar presidentes de partidos para avançar reforma ministerial. Depois de voltar de viagem ao Vietnã nesta semana, o presidente deve se reunir com nomes como Gilberto Kassab, do PSD, e Marcos Pereira, do Republicanos, para concluir as mudanças no primeiro escalão do governo. As conversas sobre as trocas na Esplanada se arrastam há meses, mas até o momento Lula só oficializou mudanças em pastas comandadas pelo PT. O presidente levou em sua comitiva na viagem à Ásia os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de congressistas do centrão. Lula tem dito que quer manter diálogo direto com a cúpula das Casas e tem buscado essa aproximação.

Trump desafia a constituição e diz que vai buscar 3º mandato. O presidente dos Estados Unidos disse ontem que "não está brincando" quando diz que pretende concorrer pela terceira vez à Presidência, desafiando a regra constitucional que limita a dois os mandatos presidenciais. "Existem métodos pelos quais isso pode ser feito", disse ele em uma ligação para a emissora NBC. As declarações deste domingo são as mais concretas em relação a um plano para atingir esse objetivo. Ele disse na entrevista que muita gente quer que ele concorra novamente, mas que existe "um longo caminho pela frente". Reformar a Constituição para permitir um terceiro mandato presidencial necessitaria de uma maioria de dois terços tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, números que o Partido Republicano não tem hoje. Leia mais.

Estreia do Brasileirão tem demissão, vaias, ambulância e pênaltis perdidos. O Campeonato Brasileiro começou no sábado e já mexeu com as emoções dos torcedores. O Fluminense anunciou a saída do técnico Mano Menezes após a estrear com derrota para o Fortaleza por 2 a 0. Na estreia do São Paulo, Calleri teve a chance de abrir o placar contra o Sport logo aos dois minutos do primeiro tempo, mas mandou a cobrança de um pênalti por cima do gol. Pelo Cruzeiro, o goleiro Cássio defendeu a cobrança de outro, do Mirassol, na partida que terminou 2 a 1 para os mineiros. Ainda no jogo do São Paulo, o jogador Igor Cariús, do Sport, caiu desacordado no gramado após levar uma bolada já nos acréscimos e saiu de campo de ambulância. O jogo acabou 0 a 0 e o Tricolor saiu vaiado pelos torcedores, assim como o Palmeiras, que também empatou sem gols na estreia contra o Botafogo, no Allianz Parque, e irritou a torcida. Saiba mais.