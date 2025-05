O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou ontem a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Assim, a Selic passou de 14,25% a 14,75% ao ano - o maior nível registrado em quase 20 anos. O BC, no entanto, desacelerou a alta, que vinha ocorrendo em um ponto percentual. O comunicado que explica a decisão desta vez não indicou como o colegiado deve agir na próxima reunião, que ocorre dentro de dois meses. "O cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação", informou o documento. O Copom avaliou também que a economia segue marcada por projeções de inflação alta e distante da meta e, por isso, ainda é preciso manter os juros altos por um período prolongado para contrair a economia. Leia mais.

EUA mantêm juros inalterados. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve decidiu manter a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% pela terceira vez consecutiva apesar dos apelos de Donald Trump pela redução. A decisão foi unânime e ocorre em meio à incerteza econômica provocada pelas políticas tarifárias do governo. O presidente do Fed, Jerome Powell, defendeu que o banco está em boa posição para esperar antes de mudar a política monetária, e que os pedidos de Trump "não afetam em nada o trabalho e as decisões" do banco. Saiba mais.

Manobra que impede julgamento de Bolsonaro por golpe avança na Câmara. A oposição venceu ontem uma votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para suspender a ação penal que o deputado Alexandre Ramagem responde no STF por tentativa de golpe de Estado. No entendimento do PL, Ramagem não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro porque a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação. Por 44 votos a 18, a CCJ decidiu que a interrupção do processo é correta. A decisão agora vai a plenário e precisa de maioria absoluta - de 257 parlamentares - para ser aprovada. Como a proposta não limita o alcance da suspensão da ação penal, ela abre margem para Bolsonaro, ex-ministros e oficiais das Forças Armadas também serem beneficiados. Ministros do STF consultados pela Folha, no entanto, afirmam que a proposta não deve prosperar porque ela é inconstitucional. Entenda.

Primeiro dia de conclave tem fumaça preta saindo da Capela Sistina. A primeira reunião para a votação que elegerá o sucessor do papa Francisco terminou sem consenso ontem. Uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina por volta das 16h (horário de Brasília), indicando que o novo papa não foi eleito. Cerca de 45 mil pessoas aguardavam o resultado na Praça de São Pedro. O conclave pode ter várias rodadas de votação e o novo pontífice só é eleito quando reúne dois terços dos votos. A decisão, então, é comunicada com uma fumaça branca. Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e de Francisco, foram dois dias de votação. A partir de hoje haverá quatro votações por dia: duas pela manhã e duas à tarde, mas só há previsão de uma fumaça por turno de votação, às 5h30 ou 7h e 12h30 ou 14h. Saiba mais.

PSG vence Arsenal e pega Inter na final da Champions. O PSG venceu o Arsenal por 2 a 1 no confronto de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Com o resultado, que no placar agregado ficou em 3 a 1, o PSG se classificou para a final da Champions, que acontece em 31 de maio, em Munique, na Alemanha. A equipe francesa enfrentará a Inter de Milão na decisão. Os italianos venceram o Barcelona na última terça-feira, por 4 a 3 (7 a 6 no agregado). Saiba como foi o jogo do PSG.