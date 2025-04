O ex-presidente Jair Bolsonaro passou ontem por uma cirurgia que durou 12 horas, em um hospital em Brasília, para corrigir uma obstrução intestinal. Segundo boletim médico divulgado à noite, o procedimento ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. No momento em que foi divulgado o informe, Bolsonaro estava na UTI, seu estado era considerado estável e ele recebia medidas de suporte clínico, nutricional e prevenção de infecções. A ex-primeira-dama Michelle informou que não há data para alta do marido e explicou que foi uma cirurgia bastante delicada. Toda a agenda que Bolsonaro tinha de visitas a cidades do Nordeste foi cancelada. Saiba mais.

Inflação faz brasileiros reduzirem compras de alimentos. Segundo pesquisa Datafolha, 58% dos brasileiros foram obrigados a reduzir a quantidade de alimentos que costuma comprar por conta da alta dos preços. Entre os mais pobres, o percentual sobe para 67%. O levantamento mostra ainda que 8 em cada 10 brasileiros adotaram alguma mudança de hábito em resposta à inflação, como sair menos para comer fora de casa (61%), trocar a marca de café por uma mais barata (50%) e reduzir o consumo da bebida (49%). O Datafolha questionou também quais outras medidas foram adotadas para economizar. A mais comum (50%) foi diminuir o consumo de água, luz e gás; em segundo lugar, buscar outra fonte de renda foi a saída para 47%. Pouco mais de um terço (36%) diz ter reduzido a compra de remédios, 32%, que deixou de pagar dívidas, e 26%, que deixou de pagar contas de casa. Veja todos os números.

Presidente chinês sai em busca de apoio contra ofensiva dos EUA. Xi Jinping inicia hoje uma viagem pelo sudeste asiático buscando fortalecer as relações comerciais de seu país em meio à ofensiva das políticas tarifárias dos Estados Unidos. Ontem, um porta-voz do Ministério do Comércio da China pediu que os EUA "cancelem completamente" as taxas alfandegárias recíprocas que foram impostas nas últimas semanas. No sábado, o governo chinês já havia se apresentado como defensor dos países pobres ao publicar um apelo com o diretor-geral da OMC. A China reconheceu, no entanto, um "pequeno passo" dado por Washington quando isentou produtos eletrônicos das recentes sobretaxas de 145%. O secretário de Comércio dos EUA disse ontem que esses produtos terão tarifas separadas, junto com os semicondutores. Xi Jinping deve visitar o Vietnã, a Malásia e o Camboja. A região é fundamental para as exportações chinesas, no ano passado os países do bloco regional foram seus principais destinatários.

Morre aos 89 anos o escritor Mario Vargas Llosa. O escritor peruano, Prêmio Nobel da Literatura, morreu na noite de ontem em Lima. A causa da morte não foi revelada e, segundo a família informou nas redes sociais, não haverá velório público. Os restos mortais serão cremados, conforme sua vontade. Llosa era natural da cidade de Arequipa, no sul do Peru. Em 2010, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em reconhecimento pela contribuição para a literatura mundial. A premiação o consolidou como um dos maiores nomes da literatura contemporânea. Entre outros clássicos, escreveu "Conversa no Catedral", "A Cidade" e "A Festa do Bode". A obra "Dedico a você meu silêncio", publicada em 2023, foi o último trabalho do escritor.

Ataque russo mata mais de 30 e fere dezenas na Ucrânia. Ao menos 34 pessoas foram mortas após mísseis balísticos disparados pela Rússia atingirem o centro da cidade ucraniana de Sumy. Entre as vítimas estavam duas crianças, segundo autoridades locais. Outras 117 pessoas teriam sido feridas pelo ataque, segundo o Ministério do Interior ucraniano. Segundo o presidente Volodimir Zelenski, os mísseis atingiram ruas, prédios residenciais e escolares, bem como diversos veículos em um dia que a população está nas igrejas, pela celebração do Domingo de Ramos. Um enviado do governo dos Estados Unidos ao pais declarou ontem que o ataque "ultrapassa os limites da decência". Os EUA têm mediado uma tentativa de cessar-fogo na guerra, mas a Ucrânia acusa o presidente russo Vladimir Putin de sabotar um acordo, impondo demandas irrealistas como forma de ganhar tempo para ganhar territórios. Leia mais.

Papa faz aparição surpresa no Vaticano durante Domingo de Ramos. Francisco se recupera de uma longa internação para tratar doenças respiratórias e não estava sendo esperado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Mas ele fez ontem uma aparição surpresa no final da celebração que antecede o domingo de Páscoa. O papa apareceu em cadeira de rodas, sem fazer uso de oxigênio e, com voz frágil, saudou cerca de 25 mil fiéis que estavam no local. "Feliz Domingo de Ramos, Feliz Semana Santa", disse. A sua participação nas celebrações da Semana Santa não está confirmada e, segundo o Vaticano, dependerá do clima.