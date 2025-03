A Primeira Turma do STF decidiu ontem tornar réus Jair Bolsonaro e os outros sete denunciados pela Procuradoria-Geral a República por tentativa de golpe de Estado. Todos os cinco ministros foram favoráveis ao voto do relator Alexandre de Moraes. Agora, o tribunal iniciará a ação penal que poderá condenar ou absolver Bolsonaro e os demais acusados. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente vai responder a um processo penal por atentar contra a democracia. Nessa próxima fase, que também será conduzida por Moraes, serão colhidos depoimentos e levantadas provas que sustentem a denúncia apresentada pela PGR. Os réus também deverão ser interrogados por juízes auxiliares. Ao final desse processo, a Primeira Turma irá analisar todo o material e decidir se os réus são culpados ou inocentes, além de definir as penas aos que forem condenados. Entenda como será essa fase.

Após virar réu, Bolsonaro ataca Moraes e volta a mentir sobre eleições. O ex-presidente falou a jornalistas depois que acabou o julgamento no STF e retomou a ofensiva contra o sistema eleitoral. Ele fez um pronunciamento de quase 50 minutos em frente ao Senado e, ao repetir ataques às urnas eletrônicas e ao Tribunal Superior Eleitoral, voltou a falar a favor do voto impresso e a criticar a sua inelegibilidade até 2030. Bolsonaro insistiu em dizer que sofre perseguição política e que, inclusive, desencorajou manifestações violentas depois que perdeu a eleição — por meio de lives nas redes sociais. Ele criticou o ministro Alexandre de Moraes por não usar esse material no processo e afirmou que as acusações contra ele são "graves e infundadas". Veja trechos do pronunciamento.

No Congresso, oposição reforça discurso de perseguição a Bolsonaro. Após a decisão do STF que tornou o ex-presidente réu, parlamentares buscaram atribuir a ele imagem de força e confronto e reforçaram o discurso de perseguição política. Por outro lado, integrantes do governo e petistas celebraram o resultado do julgamento, falaram em vitória da democracia e viram a direita enfraquecida para 2026. Bolsonaro já está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral e não pode concorrer em 2026, mas insiste em manter sua campanha na rua, como forma de manter seu capital político e aliados unidos. Veja a repercussão entre líderes.

Morre aos 77 anos Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Fuad estava internado desde 3 de janeiro, dois dias após tomar posse virtualmente para seu segundo mandato à frente da capital mineira. O prefeito foi internado várias vezes desde que descobriu um câncer no sistema linfático em julho de 2024, quando ainda era pré-candidato. Fuad passou por cirurgia e continuou em tratamento, mas sua saúde foi se debilitando. A causa da morte foram as consequências das complicações do câncer. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de terça e estava com insuficiência renal. O vice-prefeito Álvaro Damião vinha governando a cidade interinamente desde janeiro e assumirá o cargo. Saiba mais sobre Fuad Noman.

CBF marca reunião com Dorival Jr. para decidir seu futuro. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, irá conversar com o técnico da seleção brasileira de futebol para avaliar o seu trabalho e discutir o resultado do jogo contra a Argentina, que terminou em 4 a 1 para os rivais. Segundo o colunista do UOL Rodrigo Mattos, o encontro servirá para definir se o treinador fica ou sai do comando do time brasileiro depois da goleada. Ednaldo Rodrigues esteve no vestiário com jogadores e comissão técnica após a partida, mas depois se separou da delegação porque não queria tomar uma decisão com cabeça quente. Segundo o colunista, Ednaldo voltou ao Brasil e marcou uma reunião para dois dias depois para ter tempo de pensar sobre o assunto. Leia mais.

Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista. Onze dias após o primeiro confronto da final, os dois clubes vão duelar novamente hoje, às 21h35, na Neo Química Arena, para definir o campeão do Paulistão. Jogando em casa, o Timão ainda soma a vantagem de ter vencido a primeira partida, no Allianz Parque, por 1 a 0, e precisa de um empate para erguer a taça. Se o Palmeiras vencer por dois gols ou mais de diferença, no entanto, irá conquistar um inédito tetracampeonato. Na era profissional, nenhum clube do estado conseguiu quatro conquistas consecutivas. O UOL transmite o jogo.